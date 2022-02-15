О возможном возвращении олигарха стало известно вечером 15 февраля. Об этом сообщил журналист Михаил Ткач.

Заметьте У Ахметова заверили, что олигарх вернется в Украину и 16 февраля будет в Мариуполе

Борт прилетел из Франции

По данным Flightradar24, борт олигарха Рината Ахметова вылетел из Парижа. Чартер приземлился в Запорожье.

Самолет Ахметова прилетел в Украину / Скриншот Михаила Ткача

Михаил Ткач впоследствии отметил, что на борту был Ахметов.

Несколько олигархов и политиков вылетели из Украины

13 февраля в СМИ появилась информация о том, что Украину покинули более десяти олигархов и бизнесменов. Среди них и Ринат Ахметов.

На следующий же день стало известно, что 23 нардепа находятся за границей. Из них 12 – от ОПЗЖ.

Президент Владимир Зеленский вечером 14 февраля обратился к олигархам с призывом вернуться и продемонстрировать свою гражданскую позицию. Депутатам на возвращение глава государства дал сутки.

Олигархи покинули Украину: смотрите видео