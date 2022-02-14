Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире 24 каналу прокомментировала бегство олигархов из нашего государства. Кроме того она рассказала, как на это им может ответить наше руководство.

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Они здесь заработали состояние

"Как гражданин Украины и народный депутат, я считаю, что это – аморально. Эти люди заработали здесь состояние, миллиарды. В то же время как только начитались громких заголовков – уехали", – заявила нардеп.

Как могут отреагировать власти

По ее словам, часть украинских олигархов и бизнесменов начала покидать Украину еще в начале января 2022 года. Впрочем, Кравчук рассказала, что можно сделать в такой ситуации.

"Я считаю, что будет правильным в это время, когда они сбежали, чтобы народные избранники показали, что действительно являются представителями народа и проголосовали за увеличение ренты на газ. Поскольку именно бежавшие олигархи будут ее платить", – подытожила депутат.

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