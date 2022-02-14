Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире 24 каналу прокомментировала бегство олигархов из нашего государства. Кроме того она рассказала, как на это им может ответить наше руководство.
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Они здесь заработали состояние
"Как гражданин Украины и народный депутат, я считаю, что это – аморально. Эти люди заработали здесь состояние, миллиарды. В то же время как только начитались громких заголовков – уехали", – заявила нардеп.
Как могут отреагировать власти
По ее словам, часть украинских олигархов и бизнесменов начала покидать Украину еще в начале января 2022 года. Впрочем, Кравчук рассказала, что можно сделать в такой ситуации.
"Я считаю, что будет правильным в это время, когда они сбежали, чтобы народные избранники показали, что действительно являются представителями народа и проголосовали за увеличение ренты на газ. Поскольку именно бежавшие олигархи будут ее платить", – подытожила депутат.
Кравчук рассказала, что делать с беглыми олигархами: смотрите видео
Олигархи, покинувшие Украину: что известно
- По информации СМИ, вчера, 13 февраля из Киева вылетели около 20 чартерных рейсов. Известно, что на один из них приглашали около 50 человек.
- Из Украины вылетел чартерный рейс олигарха Бориса Колесникова. Впоследствии заметили и самолеты Рината Ахметова.
- В то же время чартер на 50 человек заказал миллионер и депутат от ОПЗЖ Игорь Абрамович. Как говорится в СМИ, им должны были вылететь родственники однопартийцев и бизнес-партнеров.
- Вадим Новинский и Александр Ярославский сбежали еще 10 февраля. Через 2 дня вслед за ними вылетели Вадим Столар и Василий Хмельницкий, а на следующий день – Вадим Нестеренко.
- Кроме того, олигархи Виктор Пинчук и Ринат Ахметов вылетели из Украины 30 января.