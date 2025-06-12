Риелторы об этом молчат: почему угловые квартиры часто продают по сниженной цене

Особенностью угловых квартир является то, что часть стен в таких помещениях выходит непосредственно на улицу. Это может как привлекать потенциальных покупателей, так и отталкивать, поэтому порой это жилье предлагают по более низкой цене.

Об угловых квартирах уже закрепился стереотип, мол, это всегда сырость, холод и сквозняки. В старых домах это действительно так, но в современных новостройках – вряд ли, говорят эксперты украинского макетплейса DIM.RIA, пишет 24 Канал.

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Преимущества угловых квартир

Тишина. Чем меньше смежных стен с соседями, тем тише в квартире.

Чем меньше смежных стен с соседями, тем тише в квартире. Замечательное естественное освещение . В угловых помещениях обычно больше окон, которые выходят на разные стороны. Это обеспечивает естественное освещение в течение всего дня.

. В угловых помещениях обычно больше окон, которые выходят на разные стороны. Это обеспечивает естественное освещение в течение всего дня. Лучшая вентиляция . Из-за размещения окон с разных сторон можно хорошо проветривать квартиру благодаря сквозняку, даже в безветренную погоду.

. Из-за размещения окон с разных сторон можно хорошо проветривать квартиру благодаря сквозняку, даже в безветренную погоду. Панорамные вид на район или город. Двор, район или даже город можно видно с разных ракурсов.

Из-за предвзятого мнения об угловых квартирах продавцы вынуждены снижать цену на такую недвижимость. Для покупателей это преимущество, ведь можно найти выгодное предложение даже в новостройке.

Потенциальные недостатки: что важно знать

Определенные объективные недостатки все же существуют, особенно в угловых квартирах вторичных домов, в частности:

теплопотери . в старых домах торцевые стены обычно плохо утеплены, из-за чего зимой ощущается больший холод и сырость;

. в старых домах торцевые стены обычно плохо утеплены, из-за чего зимой ощущается больший холод и сырость; влага . Низкая температура стен способствует образованию влаги, что приводит к появлению грибка.

. Низкая температура стен способствует образованию влаги, что приводит к появлению грибка. жара летом. В летнее время угловые квартиры в старых домах могут перегреваться.

Да, угловые квартиры имеют плохую репутацию, поэтому их могут продавать по сниженной цене. Однако обычно это единственная причина, чтобы переоценивать такие помещения, ведь современные дома возводят с утепленным фасадом, там устанавливают современное отопление, энергосберегающие окна и тому подобное. Это делает угловые квартиры ничем не хуже других типов помещений.