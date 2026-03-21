Пара купила дом всего за 170 тысяч гривен: какой нюанс вызвал критику

Молодая пара решилась на покупку сельского дома всего за 170 тысяч гривен. История о покупке этой недвижимости быстро разлетелась по сети и вызвала противоречивые реакции.

Как пара искала дом в селе?

О своем опыте покупки дома Ангелина Александренко рассказала в тиктоке izkvartyri.vhatu, отметив, что путь к этой сделке был долгим и изнурительным.

По словам женщины, поиск жилья длился все лето 2025 года, но безрезультатно. Варианты или не укладывались в бюджет, или были в плохом состоянии, или же сделки срывались из-за трудностей в коммуникации с продавцами. С приближением осени супруги почти смирились с тем, что отложат покупку как минимум до 2026 года.

Переломный момент наступил в конце октября. Появилось объявление, которое соответствовало их критериям, и они без промедлений договорились о просмотре в тот же день. Именно тогда, как рассказывает женщина, все и решилось.

Что стало известно при покупке дома?

При осмотре выяснилось, что дом имеет двух владельцев. Этот нюанс сначала насторожил пару, ведь такой формат жилья они раньше не рассматривали. Однако после детального осмотра сомнения отошли на второй план: состояние и характеристики дома их устроили.

К слову, дома с несколькими владельцами – довольно распространенное явление в Украине, особенно в селах, ведь недвижимость часто передается по наследству нескольким родственникам. В таких случаях каждый из владельцев имеет долю, и для продажи объекта требуется согласие всех сторон.

Дополнительного напряжения добавил тот факт, что на объект уже ждали другие заинтересованные покупатели. Продавец поставил жесткий дедлайн – дать ответ до утра следующего дня. После коротких раздумий пара решила не упускать шанс и согласилась на сделку. Дом стоил 170 тысяч гривен.

Кроме того, у пары возникли трудности с оценкой стоимости дома из-за необходимости уплатить налог, ведь предыдущий владелец владел домом менее 3 лет. Однако их удалось решить.

Справка. Согласно Налоговому кодексу Украины, если недвижимость находится в собственности менее 3 лет, при продаже придется уплатить налог на доходы и военный сбор, что также влияет на конечную стоимость сделки.

Теперь пара ремонтирует свой новый дом и показывает в соцсети процесс.

Заметим, что интерес к домам в селах в Украине в последние годы растет. После начала полномасштабной войны многие украинцы ищут более доступное жилье или переезжают в менее опасные регионы. Как рассказали 24 Каналу эксперты по недвижимости, хоть спрос на сельские дома есть, но массового переезда украинцев из городов пока не фиксируют.

Как на такую покупку реагирует сеть?

В сети решение пары восприняли неоднозначно. Часть пользователей раскритиковала покупку, обратив внимание на риски совладения – от возможных конфликтов с соседями до ограничений в пользовании имуществом.

Сама же владелица убеждает: в их случае оснований для беспокойства нет. По ее словам, каждая часть дома имеет отдельный адрес и четко определенную территорию, а единственным общим элементом остается только одна стена.

На что обратить внимание перед покупкой дома с несколькими владельцами?

Юристы объясняют, что сделки с недвижимостью в общей собственности требуют согласия всех совладельцев, и именно его отсутствие или нарушение процедуры часто становится причиной конфликтов или обжалования. В частности, соответствии с Гражданским кодексом Украины, распоряжение общим имуществом осуществляется с согласия всех совладельцев, а такое согласие в случае продажи должно быть письменным и нотариально удостоверенным.

Что стоит проверить перед покупкой:

согласие всех совладельцев;

правильность оформления долей;

отсутствие обременений;

соответствие документов реальному состоянию.

Что известно о восстановлении старых домов в селах?

В Украине набирает популярность тренд на восстановление старых сельских домов – все больше людей делятся таким опытом в соцсетях. В частности, украинка Анна переехала из города, приобрела заброшенный дом приобрела заброшенный дом и взялась за его ремонт самостоятельно. В своих видео она показывает постепенные изменения: как здание, которое было почти непригодным для жизни, шаг за шагом превращается в комфортный и уютный дом.

Похожий выбор сделала и молодая пара из Киева. Они купили старый дом примерно за 8,3 тысячи долларов и начали обустраивать его под собственные нужды. Сначала дом не имел базовых удобств, поэтому владельцы установили печь, обустроили водоснабжение через скважину и приобрели генератор. Благодаря переезду в село семья смогла стать более независимой от перебоев с электроэнергией и водой, которые время от времени возникают в столице.