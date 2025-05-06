Украинцы купили больше всего квартир в Польше среди всех иностранцев: данные за 2024 год

В Польше иностранцы купили рекордное количество недвижимости в течение 2024 года. А лидерами стали украинцы.

В течение прошлого года иностранцы приобрели 17 330 квартир и коммерческих помещений в Польше. Интересно, что годом ранее сделок было меньше – более чем 14 тысяч, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Rzeczpospolita.

Обратите внимание Дешевле, чем в Украине: какие цены на квартиры в Молдове

В каких городах иностранцы больше всего скупают жилье

Чаще всего иностранцы покупали жилье в крупных городах Польши, в частности:

в Варшаве – 3 535 квартир;

в Кракове – 1 523 квартиры;

во Вроцлаве – 1 491 квартира.

Агент по недвижимости Патрик Пьета рассказал журналистам, что для многих иностранных покупателей цены в Варшаве являются выгодными. В частности, много квартир там покупают украинцы.

Для них Варшава – дешевая. Потому что, например, в Киеве до войны было дороже,

– сказал Пьета.



Вид на недвижимость в Варшаве / Фото Pexels

Агент добавил, что иностранцы чаще всего покупают недвижимость за наличные и без ипотеки. А квартиры часто выбирают в новых жилых массивах как инвестицию.

Кроме украинцев, жилье в Польше часто покупали белорусы, россияне, индийцы, британцы и вьетнамцы. Средняя площадь одного объекта составляет 58 квадратных метров.

Сколько квартир приобрели именно украинцы

По данным salon24.pl, украинцы из 17 тысяч объектов недвижимости стали владельцами из 17 тысяч объектов недвижимости 9 тысяч. Если сравнивать с показателем 2023 годом, то это на 25% больше.

Для сравнения – белорусы, которые находятся на втором месте в рейтинге, приобрели в Польше около 3 тысяч квартир. И это притом, что для них показатель выше аж на 60%, чем в предыдущем году.