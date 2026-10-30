Защита от российских ударов: в Украине построят альтернативные мостовые переправы

В Украине построят 21 альтернативную мостовую переправу через реки для обеспечения стабильной логистики в условиях систематических российских обстрелов. Первые сооружения начнут функционировать в Киеве уже в начале года.

Что известно о решении правительства относительно мостов

Как сообщил министр инфраструктуры и восстановления Николай Калашник во время часа вопросов к правительству 30 октября, государство берет на себя полную реализацию и финансирование этих инфраструктурных проектов.

Обратите внимание! Необходимость в новых переходах возникла из-за систематических ударов российской армии по мостам в Киеве, Днепре, Запорожье и Харькове.

Работы в Киеве уже начаты. Первые мосты заработают в начале года,

– объявил министр.

Калашник подчеркнул, что как можно более быстрое восстановление полноценного движения по Южному мосту имеет критическое значение для столицы. Ранее через эту переправу ежедневно проезжало 150 тысяч автомобилей – четверть всего столичного трафика через Днепр, который достигает 600 тысяч машин.

Напомним, что Россия атаковала Киев баллистическими ракетами ночью 27 октября. В результате ударов был поражен Южный мост.

А 30 октября движение транспорта в направлении с левого на правый берег частично возобновили. Но проезд разрешили только по одной полосе. Причем исключительно для автомобилей весом до 10 тонн.

В частности, Кабмин уже одобрил строительство комбинированных водных переправ через Днепр в столице и подъездных автодорог стоимостью 1 миллиард гривен. Конкретные точки их размещения согласовывает военное командование совместно с городской военной администрацией.