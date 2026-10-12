Как украинка купила дачу в Германии за 50 евро

Украинка Елена вместе с семьей уже 2,5 года живет в Германии. За это время женщина смогла приобрести небольшую дачу с домиком всего за 50 евро. Елена в соцсетях показала, как выглядит ее новое приобретение после ремонта.

Впрочем, за 50 евро украинка купила не сам земельный участок, а домик и имущество, расположенное на нем. К нему могут относиться растения, садовый инвентарь и инструменты. Земля остается в аренде, поэтому владелец дачи должен отдельно платить за пользование участком.

По словам Елены, стоимость таких дач в Германии зависит от их состояния. Некоторые домики можно получить даже бесплатно, тогда как цены на другие достигают 5 тысяч евро.

Украинка рассказала, что найти недорогую дачу можно на сайтах объявлений по запросу "Kleingarten". Другой способ – поиск дачных товариществ через Google Maps по слову "Kleingartenverein". Если в интернете нет подходящих предложений, Елена советует лично обратиться к руководству товарищества и спросить о свободных участках.

Украинка купила дачу в Германии за 50 евро / Скриншот из видео

В Германии такие общества называют "Ферайнами". Они следят за состоянием дачных участков, а новых пользователей отбирают на конкурсной основе. Поэтому желающим получить дачу Елена советует написать официальное письмо или договориться о личной встрече с руководством.

При обращении стоит рассказать о своем опыте садоводства. Например, если у человека раньше была дача в Украине, он может упомянуть об этом и приложить фотографии своего прежнего участка.

Напомним,в Германии на даче можно ночевать, но использовать ее для постоянного проживания запрещено. Если арендатор продолжит жить в домике после письменного предупреждения, он рискует лишиться права пользования участком.