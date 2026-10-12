Як українка купила дачу в Німеччині за 50 євро

Українка Олена разом із родиною вже 2,5 року живе в Німеччині. За цей час жінка змогла придбати невелику дачу з будиночком лише за 50 євро. Олена у соцмережах показала, який вигляд має її нове придбання після ремонту.

Втім, за 50 євро українка купила не саму земельну ділянку, а будиночок та майно, яке на ній розташоване. До нього можуть належати рослини, садовий інвентар та інструменти. Земля залишається в оренді, тому власник дачі має окремо платити за користування ділянкою.

За словами Олени, вартість таких дач у Німеччині залежить від їхнього стану. Деякі будиночки можна отримати навіть безкоштовно, тоді як ціни на інші сягають 5 тисяч євро.

Українка розповіла, що знайти дешеву дачу можна на сайтах оголошень за запитом Kleingarten. Інший спосіб – пошук дачних товариств через Google Maps за словом Kleingartenverein. Якщо в інтернеті немає відповідних пропозицій, Олена радить особисто звернутися до керівництва товариства та запитати про вільні ділянки.

Українка купила дачу в Німеччині за 50 євро / Скриншот з відео

У Німеччині такі товариства називають ферайнами. Вони стежать за станом дачних ділянок, а нових користувачів обирають на конкурсній основі. Тому охочим отримати дачу Олена радить написати офіційного листа або домовитися про особисту зустріч із керівництвом.

Під час звернення варто розповісти про свій досвід садівництва. Наприклад, якщо людина раніше мала дачу в Україні, вона може згадати про це та додати фотографії своєї колишньої ділянки.

Нагадаємо, у Німеччині на дачі можна ночувати, але використовувати її для постійного проживання заборонено. Якщо орендар продовжить жити в будиночку після письмового попередження, він ризикує втратити право користування ділянкою.