На дороге кучи мусора, окурков: как "улица миллиардеров" превратилась в свалку

Епископский проспект был самой дорогой улицей Лондона. Теперь он больше напоминает заброшенную строительную площадку.

Что случилось с элитным районом, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Daily Star.

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Дорогой район превратился в свалку

Когда-то Епископский проспект был самым дорогим районом в Лондоне. Его еще называли "улицей миллиардеров". Там был дом мировых знаменитостей, в частности Джастина Бибера и султана Брунея. И теперь роскошные особняки, которые стоили миллионы, забиты металлическими листами и обрисованы граффити.

Проспект превратился в заброшенную строительную площадку из-за масштабного строительства и мусора, который заполонил элитный район.

Люди возмущены

Местные жители расстроены из-за сложившейся ситуации. Особенно людей возмутила последняя инициатива городских властей, ведь она ввела новые ограничения на парковку. Двойные желтые линии по обе стороны дороги должны были повысить безопасность и улучшить видимость, однако вызвали волну недовольства среди местных.

Мы не ожидали такого, когда переехали сюда 7 лет назад. Власть только и делает, что латает выбоины. А теперь еще и эти ограничения на парковку – где будут останавливаться наши гости?

– пожаловался один из местных.

Как выглядит некогда элитная улица: Фото Nick Edwards

Другая жительница улицы отметила, что серьезной проблемой является не только строительство, но и рабочие, которые создают пробки и загрязняют район. "Из-за парковки подрядчиков невозможно повернуть налево или направо, на дороге постоянно временные светофоры и пробки", – объяснила женщина.

Некоторые убеждены, что ответственность за огромные кучи мусора на улице на рабочих.

Также люди жалуются на большое количество окурков. "Подрядчикам, видимо, запретили курить на строительстве, поэтому вся наша улица в сигаретных окурках", – заявил еще один человек.

Несмотря на состояние улицы, недвижимость там дорогая

Интересно, что беспорядок и неудобства на улице не повлияли на цены на недвижимость там – они все еще очень высокие. Стоимость домов в районе, по-прежнему, колеблется от 4 до 100 миллионов фунтов стерлингов (4,87 – 121,73 миллиона долларов).