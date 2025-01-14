Необычный дом на острове удивил сеть: что так насторожило людей
В Англии продают дом с тремя спальнями, который поражает своим необычным дизайном. Именно его активно обсуждают пользователи сети.
Что же такого особенного в здании, 24 Канал рассказывает со ссылкой на The Sun.
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В Англии продают необычный дом
Дом в Ист-Коусе, что на острове Уайт, выставили на продажу на популярных платформах Rightmove и Zoopla. Его цена – 259 тысяч фунтов стерлингов (315 тысяч долларов). Агентство недвижимости описало квартиру как современный отдельный дом с тремя спальнями, двумя балконами и закрытой стоянкой.
Однако пользователи социальных сетей заметили несколько иное – "странную" архитектуру.
Люди обратили внимание на балконы, которые соединяют соседние дома. А также маленькие передние окна, которые, по мнению многих, делают фасад здания непривлекательным.
Люди критикуют дом за его странный балкон / Фото Zoopla
Как на дом реагируют в сети
Публикация на Reddit имеет много комментариев. В основном люди критикуют вид дома.
- Кто занимался проектированием этих домов? Какое странное расположение окон!
- Эти балконы ужасны. Кто ими будет пользоваться? Сидеть на них? Я не понимаю.
- Я не понимаю замысла этого балкона. Он напоминает те, которые имели старые многоквартирные дома 1960-х годов.
Такой вид дом имеет внутри / Фото Zoopla
Некоторые пользователи предположили, что балкон, который примыкает к стоянке, может быть единственным доступным внешним пространством. Ведь информации о саде нет.
Однако агентство уверяет, что дом обеспечит комфортное проживание на трех этажах. Людям предлагают просторную кухню, гостиную, гардеробную и террасу на крыше с панорамным видом.
Несмотря на это, интерес к дому не слишком оживленный из-за его дизайна.