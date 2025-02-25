"Кукольный домик": в Британии крошечное жилье продают по цене роскошных апартаментов

В приморском городке Портелевен, Англия, продают крошечный дом за бешеные деньги. Он не просто маленький, а миниатюрный, как кукольный домик.

Коттедж с одной спальней продают аж за 235 тысяч фунтов стерлингов (287,8 тысяч долларов). Там есть только самое необходимое для жизни без каких-либо выгод, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Lad Bible.

Обратите внимание Один из самых маленьких домов в мире может вместить 6 жителей: как это возможно

Как выглядит "Кукольный домик"

В доме есть спальня, кухня, ванная комната, а также крошечные гостиная и прихожая. Будущим владельцам придется смириться с отсутствием места для хранения вещей и сада. Участок есть лишь спереди дома, но он крошечный. Оттуда частично открывается вид на море.

Преимуществом "Кукольного домика" риелторы называют отсутствие налога на содержание совета. Агенты называют жилье "волшебно узким и характерным", отмечая, что места там больше, чем кажется по фото.

Крошечная гостиная / Фото Rightmove

Интересно, что по исследованиям Кембриджского университета, британские дома в целом считаются самыми маленькими в Европе. Поэтому крошечные помещения не являются диковинкой для местных. Правда, их стоимость не перестает удивлять даже британцев.

Узкий коридор / Фото Rightmove

Почему такая высокая цена

Дом в приморском городе на самом деле является уникальным объектом недвижимости. Если взглянуть на фото, то можно заметить, что он построен на месте узкого переулка между двумя полноценными домами.

За последние десятилетия цена на это жилье значительно возросла. Известно, что в 2006 году его купили за 127 тысяч фунтов, а уже в 2020 году – за 195 тысяч фунтов. Нынешняя цена в 235 тысяч фунтов лишь подтверждает тенденцию стремительного подорожания недвижимости в Великобритании.