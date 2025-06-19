Как завершилась эта история, 24 Канал рассказывает со ссылкой на "Днепр Оперативный".

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Как арендаторы превратили жилье в место преступления

В июне 2024 года три человека заключили договор аренды жилья в Днепре. Вместо ответственного отношения к квартире, они устроили настоящее ограбление. В течение двух месяцев арендаторы изучали ситуацию и готовились к краже.

В августе одна из женщин заказала авто для перевозки вещей, другая вызвала такси. Их сообщник тем временем помогал вынести бытовую технику: электропечь, телевизор и кондиционер. Все это вместе потянуло на более 20 тысяч гривен.

Однако все не ограничилось только кражей. После исчезновения арендаторов в квартире остался полный беспорядок: испорченная мебель, разбитое зеркало, повреждены бытовые приборы – стиральная машина, бойлер, духовка. Матрас был залит неизвестной жидкостью. Общие потери составили более 60 тысяч гривен.

На ремонт, уборку и замену замков владелец потратил еще 17 284 гривны.



Арендодатель обратился в суд / Фото Depositphotos

Владелец жилья пошел в суд

Арендодатель был поражен тем, что случилось. Он обратился в суд.

В октябре 2024 года суд признал трех арендаторов виновными в краже, совершенной во время военного положения, и назначил наказание – 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в год.

После завершения уголовного производства хозяин квартиры подал гражданский иск, в котором требовал компенсации: 97 767 грн материального ущерба и 51 333 гривен морального вреда.

После рассмотрения дела суд обязал ответчиков выплатить почти 98 тысяч гривен за уничтоженное имущество, 10 тысяч гривен моральной компенсации и часть расходов на судебный процесс. В июне 2025 года решение вступило в силу.