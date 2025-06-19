Як завершилася ця історія, 24 Канал розповідає з посиланням на "Дніпро Оперативний".

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Як орендарі перетворили житло на місце злочину

У червні 2024 року троє людей уклали договір оренди житла в Дніпрі. Замість відповідального ставлення до квартири, вони влаштували справжнє пограбування. Протягом двох місяців орендарі вивчали ситуацію та готувалися до крадіжки.

У серпні одна з жінок замовила авто для перевезення речей, інша викликала таксі. Їхній спільник тим часом допомагав винести побутову техніку: електропіч, телевізор та кондиціонер. Усе це разом потягнуло на понад 20 тисяч гривень.

Проте все не обмежилося лише крадіжкою. Після зникнення орендарів у квартирі лишився повний безлад: зіпсовані меблі, розбите дзеркало, пошкоджені побутові прилади – пральна машина, бойлер, духовка. Матрац був залитий невідомою рідиною. Загальні втрати склали понад 60 тисяч гривень.

На ремонт, прибирання та заміну замків власник витратив ще 17 284 гривні.



Орендодавець звернувся до суду / Фото Depositphotos

Власник житла пішов у суд

Орендодавець був вражений тим, що трапилося. Він звернувся до суду.

У жовтні 2024 року суд визнав трьох орендарів винними у крадіжці, скоєній під час воєнного стану, й призначив покарання – 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на рік.

Після завершення кримінального провадження господар квартири подав цивільний позов, у якому вимагав компенсації: 97 767 грн матеріальних збитків та 51 333 гривень моральної шкоди.

Після розгляду справи суд зобов'язав відповідачів виплатити майже 98 тисяч гривень за знищене майно, 10 тисяч гривень моральної компенсації та частину витрат на судовий процес. У червні 2025 року рішення набрало чинності.