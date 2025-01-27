Мужчина убирал в доме отца, после чего очень разбогател: что он нашел

Мужчина по имени Саймон решил убрать в доме своего отца после его смерти. На крыше он нашел вещи, благодаря которым сможет стать богатым.

Мужчина еще не продал эти невероятные вещи, но он уже богат, потому что он владелец уникального. Историю Саймона рассказало британское издание Daily Express, пишет 24 Канал.

Обратите внимание Семья переехала в новый дом в другом районе города: какой сюрприз ей сделал сосед

Ценный архив в доме отца

Отец мужчины всю жизнь работал в издательской отрасли, а потому имел личный архив с ценными для него вещами.

Сын не подозревал, что может найти что-то настолько ценное, но все изменилось, когда он добрался до крыши. Там хранились первые рукописи создателя Винни-Пуха Алана Милна. И это еще не все. Некоторые бумаги никто не видел более 100 лет.

Теперь Саймон решил показать их на аукционе. Среди самых интересных лотов – визитка автора "Властелина колец" Джона Толкиена.

Мы просто не знали об их существовании, поэтому были очень ошеломлены. Мы убирали чердак и нашли полиэтиленовый пакет, полный листов и похожего материала. Они просто лежали там вместе с другим детским хламом и старыми фотографиями,

– говорит мужчина.

Найденные рукописи / Фото SWNS

Какую прибыль получит мужчина

Саймон говорит, что не удивлен визитке с подписью Толкиена. Его отец был причастен к выходу культовой ленты. Однако сказки и рассказы Милна стали для сына неожиданностью. Мужчина не знал, что его отец был лично знаком с автором Винни-Пуха.

Самые ценные вещи были выставлены на аукционе 15 января. Торги уже начались. По ожиданиям Саймона, общая прибыль составит около 15 тысяч фунтов (почти 775 тысяч гривен).