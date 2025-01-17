В парке Киева установили необычный дом: как он выглядит и почему очень важен

Необычный дом появился в одном из парков столицы. Он предназначен, чтобы помогать насекомым в условиях города.

Соответствующую информацию обнародовали в фейсбуке Коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района, сообщает 24 Канал.

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Домик для насекомых в Киеве

В столичном парке "Победа" на днях появился первый дом для насекомых. Как отметили в КП он создан, чтобы помогать насекомым в условиях города.

Здесь они могут зимовать и гнездиться, чтобы летом опылять растения и защищать их от вредителей,

– говорится в сообщении.

Для защиты от птиц домик закрыли сеткой.



Домик для насекомых в киевском парке / Фото КП по СЗН Днепровского района

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