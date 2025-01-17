Соответствующую информацию обнародовали в фейсбуке Коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района, сообщает 24 Канал.
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Домик для насекомых в Киеве
В столичном парке "Победа" на днях появился первый дом для насекомых. Как отметили в КП он создан, чтобы помогать насекомым в условиях города.
Здесь они могут зимовать и гнездиться, чтобы летом опылять растения и защищать их от вредителей,
– говорится в сообщении.
Для защиты от птиц домик закрыли сеткой.
Домик для насекомых в киевском парке / Фото КП по СЗН Днепровского района
Другие похожие инициативы
- В 2023 году в Киеве в парке "Радуга" обустроили первый домик для жуков и насекомых. Как рассказали в "Киевзеленстрое", там могут жить как насекомые-опылители, так и те, которые защищают их от вредителей. Конструкция домиков работает как многоквартирный дом. Крыша защищает жуков и насекомых от осадков. А в каждой секции есть разное наполнение – солома, дерево, мох, камни, доски с кирпичом.
- В декабре 2024 года в столице появились кормушки с QR-кодами. В парках, скверах и городских лесах обустроили примерно 300 таких кормушек. Изготовили их из дерева, без дополнительно отделки или ярких цветов, чтобы птицы не пугались. Если перейти по QR-коду, который есть на кормушках, можно узнать, чем лучше и когда можно подкармливать птиц.