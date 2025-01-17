Відповідну інформацію оприлюднили у фейсбуці Комунального підприємства з утримання зелених насаджень Дніпровського району, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Незвичайний будинок на острові здивував мережу: що так насторожило людей

Будиночок для комах у Києві

У столичному парку "Перемога" днями з'явився перший будинок для комах. Як зазначили у КП він створений, щоб допомагати комахам в умовах міста.

Тут вони можуть зимувати та гніздуватися, щоб влітку запилювати рослини й захищати їх від шкідників,

– йдеться у повідомленні.

Для захисту від птахів будиночок закрили сіткою.



Будиночок для комах у київському парку / Фото КП по УЗН Дніпровського району

Інші схожі ініціативи