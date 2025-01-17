Відповідну інформацію оприлюднили у фейсбуці Комунального підприємства з утримання зелених насаджень Дніпровського району, повідомляє 24 Канал.
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Будиночок для комах у Києві
У столичному парку "Перемога" днями з'явився перший будинок для комах. Як зазначили у КП він створений, щоб допомагати комахам в умовах міста.
Тут вони можуть зимувати та гніздуватися, щоб влітку запилювати рослини й захищати їх від шкідників,
– йдеться у повідомленні.
Для захисту від птахів будиночок закрили сіткою.
Будиночок для комах у київському парку / Фото КП по УЗН Дніпровського району
Інші схожі ініціативи
- У 2023 році у Києві в парку "Веселка" облаштували перший будиночок для жуків і комах. Як розповіли у "Київзеленбуді", там можуть жити як комахи-запилювачі, так і ті, які захищають їх від шкідників. Конструкція будиночків працює як багатоквартирний будинок. Дах захищає жуків і комах від опадів. А в кожній секції є різне наповнення – солома, дерево, мох, каміння, дошки з цеглою.
- У грудні 2024 року у столиці з'явилися годівниці з QR-кодами. У парках, скверах і міських лісах облаштували приблизно 300 таких годівниць. Виготовили їх з дерева, без додатково оздоблення або яскравих кольорів, аби птахи не лякалися. Якщо перейти за QR-кодом, який є на годівницях, можна дізнатися, чим краще й коли можна підгодовувати птахів.