В Одессе недорого продают уникальную квартиру-купе: как она выглядит
- В Одессе продают четырехкомнатную квартиру с уникальной планировкой за 35 999 долларов.
- Квартира имеет автономное отопление, ремонт, мебель и оборудование, и ранее использовалась как офис.
В Одессе на продажу выставили четырехкомнатную квартиру. Цена на нее ниже средней на рынке. Однако жилье имеет особенность - специфическое расположение комнат.
Соответствующее объявление о продаже жилья обнародовали на портале DIM.RIA, информирует 24 Канал.
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Продажа необычной квартиры в Одессе
В Одессе продают квартиру на улице Европейской (бывшая Екатерининская). Общая площадь жилья – 47 метров. Расположено оно на первом этаже 2-этажного царского дома. Площадь разделена на 4 комнаты и кухню, санузел объединен.
В квартире есть ремонт, автономное отопление, там установлены металлопластиковые окна. Также есть мебель, стиральная машина, душевая кабина, газовая и электрическая плиты, диван, счетчики, кондиционер. В жилье можно попасть двумя входами.
Квартиру ранее использовали как офис.
Отличный вариант для аренды бизнеса по любому назначению, учитывая месторасположение,
– говорится в объявлении.
Цена на квартиру ниже средней на рынке и составляет 35 999 долларов.
Планировка квартиры-купе в Одессе / Фото DIM.RIA
Особенностью квартиры является его планировка. Ведь каждая следующая комната расположена за предыдущей. Чтобы попасть в последнюю, нужно пройти через все предыдущие.
Как выглядит квартира-купе в Одессе / DIM.RIA
Какие цены на квартиры в Одессе
Согласно данным портала ЛУН в июне 2025 года однокомнатная квартира на вторичном рынке в Одессе в среднем стоит 43 тысячи долларов. Двухкомнатное жилье продают за 62 тысячи долларов, а трехкомнатное – за 83 тысячи.
За последние полгода одно- и двухкомнатное жилье подорожало на 13%, трехкомнатное – на 11%.