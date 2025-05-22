90 минут на спасение: в Швейцарии людей экстренно эвакуировали из домов из-за угрозы обвала
- В Швейцарии село Блаттен экстренно эвакуировали из-за угрозы обвала миллионов кубометров скальной породы.
- Представители власти сообщили, что чрезвычайной ситуации избежать не удастся.
В Швейцарии жители горной деревни Блаттен срочно покинули свои дома из-за серьезной опасности. С горы могут сорваться миллионы кубометров скальной породы.
Об этом сообщает ежедневная швейцарская газета Tages-Anzeiger, которую цитирует 24 Канал.
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Обвала избежать не удастся
Село Блаттен расположено в долине Льоченталь в Альпах. Она находится под угрозой большого оползня. На днях местные власти приказали провести полную эвакуацию населенного пункта, где проживает примерно 300 человек.
Движение породы уже не остановить, обвал может произойти в любой момент,
– заявил представитель регионального штаба по чрезвычайным ситуациям Маттиас Эбенер.
Проблемный участок расположен под вершиной почти 4-тысячной горы. В связи с угрозой началась эвакуация, а все туристические тропы в регионе, который имеет популярность среди путешественников, закрыли.
По словам представителя отдела природных опасностей кантона Валлис Альбана Бриггера, худший сценарий предусматривает, что с горы может обвалиться до 5 миллионов кубометров породы. Стихия может уничтожить все дома в селе.
Скалы в селе Блаттен, которая может обвалиться / Фото Keystone
Эвакуация за 90 минут
Владелица одного из отелей рассказала, как происходила эвакуация.
Это произошло примерно в 18:30. В наш ресторан зашли представители местной власти и сказали, что должны прийти в спортзал через час. Чуть позже мы уже были там, вместе со всеми жителями, слушали, что скала вот-вот сойдет. И что у нас только 90 минут, чтобы покинуть село,
– отметила женщина.
Несмотря на межсезонье, в ее отеле тогда находились примерно 20 гостей. Женщина в спешке собрала еду, выключила электроприборы. С собой успела захватить документы и записи с бронированиями. На компьютер времени уже не осталось. Пришлось отменить все ближайшие заезды.
Напомним, город Плимут когда-то был столицей карибского острова Монтсерра. Однако теперь из-за стихии он похоронен под метрами вулканического пепла.