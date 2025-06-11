По опыту Израиля: в Украине построят первый ЖК с укрытиями в каждой квартире

Во Львове построят первый в Украине ЖК с индивидуальными зонами пятисекундной безопасности. Каждая квартира будет оборудована укрытием по типу израильских мамадов.

Проект комплекса разрабатывает известная киевская архитектурная компания Archimatika. Кроме индивидуальных убежищ, там будет также обязательно будет стандартное укрытие, сообщает 24 Канал.

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Первый в Украине ЖК с личными укрытиями

Согласно опросу Международного республиканского института, только 15% украинцев спускаются в укрытие во время воздушной тревоги. Дело в том, что частые обстрелы для многих людей стали частью быта. А еще много бессонных ночей так и побуждают остаться в постели или спать в коридоре, ванной комнате и тому подобное.

Если бы не было, риск обстрелов не стал меньше. Поэтому застройщики и архитектурные компании задумались над тем, чтобы реализовать в Украине опыт Израиля. Один такой проект уже в процессе.

Строительная отрасль будет одним из драйверов восстановления Украины после войны. Но речь не только об объемах строительства: главное, чтобы новые проекты соответствовали ценностям и потребностям общества. Именно на это ориентируется РИЕЛ, проектируя жилые комплексы с учетом не только функции, но и сообщества, которое в них будет жить.

Речь идет об установлении индивидуальных укрытий в каждом жилье, которые последнее десятилетие в Израиле проектируют в каждом доме. Их в этой стране называют мамадами.

В Украине пока отсутствует опыт проектирования и имплементации подобных помещений. Мы вместе с заказчиком консультировались с ГСЧС, изучали израильский опыт. В общем, эта разработка – кооперация нескольких сторон и адаптация иностранного опыта к украинским реалиям,

– отметил архитектор Archimatika Александр Столовый.



Вид на ЖК / Проект Archimatika

Нормативное укрытие в ЖК также будет, еще и с расширенным функционалом – медблок, детская комната, помещения для приготовления пищи и тому подобное.

Что это за убежища и от чего они будут защищать

Архитектурная компания называет индивидуальное укрытие сейфти-румом. В случае неожиданной угрозы, туда можно будет попасть за 5 секунд.

Как и обычное укрытие, сейфти-рум не сможет защитить от прямого попадания ракеты. Однако от самых распространенных поражений, в частности, осколочных, оно поможет спастись.

Сейфти-румы установят вокруг межквартирного коридора, то есть как можно дальше от внешних стен. Это позволит минимизировать влияние взрывной волны и вызванных ею обломков.

Каждое такое помещение будет иметь толстые железобетонные стены с усиленным армированием, противоударными дверями, автономной системой вентиляции и сигнализатором. В обыденности его можно будет использовать как обычную комнату, например, гардероб, домашний офис, кладовку и тому подобное.