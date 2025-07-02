На "аукционе свечей" продали виллу легендарного модельера Карла Лагерфельда

Особняк, принадлежавший модельеру Карлу Лагерфельду, продали с аукциона за 4,68 миллиона евро. Это на 50 тысяч больше начальной цены.

Детали об истории виллы и ее продаже 24 Канал сообщает со ссылкой на AFP.

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Продали имение Карла Лагерфельда

Расположена вилла в Лувесьене, к западу от Парижа. Недвижимость Лагерфельд приобрел в 2010 году. Новый владелец пока остается неизвестным.

Аукцион провели по старинной французской традиции – в формате "аукциона свечей", где торги продолжаются, пока не погаснут две свечи, зажженные в начале.

Продали дом за 4 миллиона 685 тысяч евро – на 50 тысяч евро больше стоимости оценки.

Что известно об особняке

Дом датируется первой половиной XIX века. Когда-то он принадлежал поэту Леконту де Лилю и семье Ротшильдов. После смерти дизайнера в 2019 году вилла вилла начала приходить в упадок, пока в 2023-м ее не приобрела компания по недвижимости.

На территории площадью два гектара расположены три отдельных здания, бассейн и теннисный корт. По словам Жерома Кауро из агентства Arias, пространство хорошо защищено деревьями и стенами, обеспечивающими приватность.

Вилла Карла Лагерфельда, которую продали / Фото DPA

Основная часть первого этажа главного дома была переоборудована под студию Лагерфельда. Кроме того, дизайнер воссоздал интерьер своей детской комнаты, украсив ее леопардовым принтом.

Он вложил в этот последний дом все, потому что очень его любил. Он называл его "настоящей версией себя",

– рассказывала Vogue в 2021 году Аманда Харлек, муза и близкая подруга Лагерфельда.

Впрочем, по легенде, сам модельер провел в вилле только одну ночь. В то же время, по информации компании Arias, Лагерфельд инвестировал значительные средства в обновление имения. Нотариус Арно Фельбер заметил, что сумма расходов на ремонт может равняться самой стоимости продажи.

По его словам, особняк был для дизайнера местом покоя, творчества и встреч с друзьями.