Деталі про історію вілли та її продаж 24 Канал повідомляє з посиланням AFP.

Читайте також Там досі ростуть троянди, які подарували акторці: у Швейцарії продають маєток Одрі Хепберн

Продали маєток Карла Лагерфельда

Розташована вілла у Лувесьєні, на захід від Парижа. Нерухомість Лагерфельд придбав у 2010 році. Новий власник поки що залишається невідомим.

Аукціон провели за старовинною французькою традицією – у форматі "аукціону свічок", де торги тривають, поки не згаснуть дві свічки, запалені на початку.

Продали дім за 4 мільйони 685 тисяч євро – на 50 тисяч євро більше за вартість оцінки.

Що відомо про особняк

Будинок датується першою половиною XIX століття. Колись він належав поету Леконту де Лілю та родині Ротшильдів. Після смерті дизайнера у 2019 році вілла почала занепадати, доки у 2023-му її не придбала компанія з нерухомості.

На території площею два гектари розташовані три окремі будівлі, басейн і тенісний корт. За словами Жерома Кауро з агентства Arias, простір добре захищений деревами і мурами, що забезпечують приватність.

Вілла Карла Лагерфельда, яку продали / Фото DPA

Основна частина першого поверху головного будинку була переобладнана під студію Лагерфельда. Окрім того, дизайнер відтворив інтер'єр своєї дитячої кімнати, оздобивши її леопардовим принтом.

Він вклав у цей останній будинок все, бо дуже його любив. Він називав його "справжньою версією себе",

– розповідала Vogue у 2021 році Аманда Харлек, муза та близька подруга Лагерфельда.

Утім, за легендою, сам модельєр провів у віллі лише одну ніч. Водночас, за інформацією компанії Arias, Лагерфельд інвестував значні кошти в оновлення маєтку. Нотаріус Арно Фельбер зауважив, що сума витрат на ремонт може дорівнювати самій вартості продажу.

За його словами, особняк був для дизайнера місцем спокою, творчості та зустрічей із друзями.