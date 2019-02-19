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      Помер Карл Лагерфельд: як виглядяють розкішні апартаменти, облаштовані дизайнером

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      Карл Лагерфельд працював над дизайном апартаментів у 5-зірковому готелі Парижа
      Карл Лагерфельд працював над дизайном апартаментів у 5-зірковому готелі Парижа / Колаж 24 каналу

      Всесвітньо відомий модельєр та креативний директор Chanel Карл Лагерфельд помер вранці 19 лютого у Парижі. Йому було 85 років.

      Знаменитий кутурьє залишив по собі вагомий слід не лише у фешн-індустрії.

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      Лагерфельд встиг випробувати свої можливості у дизайні інтер'єрів.

      Під час реконструкції 5-зіркового готелю Hôtel de Crillon у Парижі дизайнер працював над дизайном двох пар розкішних апартаментів.

      Лагерфельд готель Париж апартаменти
      Hôtel de Crillon у Парижі//Wikipedia

      Номери люкс площею 176 та 125 метрів квадратних отримали назву Les Grands Appartements (з французької – "Великі апартаменти").

      Облаштувати наддорогі готельні номери іменитому модельєрові запропонували не випадково. Карл Лагерфельд також відомий, як чудовий знавець історії мистецтв, зокрема XVIII століття. Будівля сучасного Hôtel de Crillon була збудована саме в цей період на замовлення короля Людовіка XV.

      Інтер'єр апартаментів у 5-зірковому готелі Парижа, над дизайном яких працював Карл Лагерфельд: дивіться фото

       

      У п'ятизірковій історичній споруді Лагерфельд презентував власну версію істинного французького шику. В сучасні апартаменти він вдихнув шляхетність королівських палаців.

      Лагерфельд готель Париж апартаменти
      Інтер'єр номера, над яким працював Карл Лагерфельд

      Для Les Grands Appartements були на замовлення виготовлені меблі, кришталеві люстри, декоративні прикраси ручної роботи.

      В апартаментах є власна їдальня та гардероб, а ванна вражає сміливим малюнком на мармурі. З вікна відкривається незабутній кравид на Ейфелеву вежу, площу Згоди та Музей д’Орсе.

      Лагерфельд готель Париж краєвид
      Краєвид з тераси номера у 5-зірковому готелі Hôtel de Crillon

      Лагерфельд також облаштовував номер, який назвали на честь його улюбленої кішки Choupette ("Шупет"). Кімната витримана у чорно-білій кольоровій гамі, а килимове покриття та візерунки на стінах нагадують сліди від кігтів.

      готель Лагерфельд Париж Інтер'єр
      На інтер'єр готельного номера Лагерфельда надихнула його улюблена кішка

      За бажанням гостя обидва номери, над дизайном яких працював Карл Лагерфельд можна об'єднати. Разом вони утворюють грандіозний простір площею 335 метрів квадратних.

      Ніч у звичайному номері на двох у п'ятизірковому Hôtel de Crillon обійдеться у щонайменше 970 євро. За найдорожчі апартаменти, до числа яких входять й ті, над дизайном яких працював Лагерфельд , доведеться викласти від 9000 євро за ніч.

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      Теги: Новини нерухомості Дизайн Новини нерухомості світу Розкішні готелі Карл Лагерфельд Втрати Новини Франції Мода
      Джерело: 24 канал
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