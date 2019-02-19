Умер Карл Лагерфельд: как выглядят роскошные апартаменты, обустроенные дизайнером

Всемирно известный модельер и креативный директор Chanel Карл Лагерфельд скончался утром 19 февраля в Париже. Ему было 85 лет.

Знаменитый кутурье оставил после себя весомый след не только в фэшн-индустрии.

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Лагерфельд успел испытать свои возможности в дизайне интерьеров.

Во время реконструкции 5-звездочного отеля Hôtel de Crillon в Париже дизайнер работал над дизайном двух пар роскошных апартаментов.



Hôtel de Crillon в Париже//Wikipedia

Номера люкс площадью 176 и 125 квадратных метров получили название Les Grands Appartements (с французского - "большие апартаменты").

Обустроить сверхдорогие гостиничные номера именитому модельеру предложили не случайно. Карл Лагерфельд также известен, как великолепный знаток истории искусств, в частности XVIII века. Здание современного Hôtel de Crillon было построено именно в этот период по заказу короля Людовика XV.

Интерьер апартаментов в 5-звездочном отеле Парижа, над дизайном которых работал Карл Лагерфельд: смотрите фото

В пятизвездочной исторической постройке Лагерфельд презентовал собственную версию истинного французского шика. В современные апартаменты он вдохнул благородство королевских дворцов.



Интерьер номера, над которым работал Карл Лагерфельд

Для Les Grands Appartements были на заказ изготовлены мебель, хрустальные люстры, декоративные украшения ручной работы.

В апартаментах есть собственная столовая и гардероб, а ванная поражает смелым рисунком на мраморе. Из окна открывается незабываемый кравид на Эйфелеву башню, площадь Согласия и Музей д’Орсе.



Пейзаж с террасы номера в 5-звездочном отеле Hôtel de Crillon

Лагерфельд также обустраивал номер, который назвали в честь его любимой кошки Choupette ("Шупет"). Комната выдержана в черно-белой цветовой гамме, а ковровое покрытие и узоры на стенах напоминают следы от когтей.



На интерьер гостиничного номера Лагерфельда вдохновила его любимая кошка

По желанию гостя оба номера, над дизайном которых работал Карл Лагерфельд, можно объединить. Вместе они образуют грандиозное пространство площадью 335 квадратных метров.

Ночь в обычном номере на двоих в пятизвездочном отеле Hôtel de Crillon обойдется минимум в 970 евро. За самые дорогие апартаменты, в число которых входят и те, над дизайном которых работал Лагерфельд, придется выложить от 9000 евро за ночь.

УМЕР КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД: ХРОНИКА СОБЫТИЙ