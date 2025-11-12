Аренда за 5 тысяч: как выглядит самая дешевая квартира в Киеве
- В Киеве найдена квартира за 5 тысяч гривен в месяц между станциями метро Дарница и Черниговская с площадью 25 квадратных метров.
- Средняя аренда жилья в Киеве превышает 10 тысяч гривен, а украинцы тратят на нее примерно 54% от дохода.
На рынке киевской аренды найти жилье до 10 тысяч гривен в месяц почти нереально. Однако единичные объявления с такой ценой все же появляются.
Часто за 5 тысяч гривен в месяц предлагают не аренду квартиры, а аренду комнаты, пишет 24 Канал со ссылкой на OLX.
Как выглядит квартира за 5 тысяч в месяц?
Квартира находится между станциями метро Дарница и Черниговская. Ее площадь составляет 25 квадратных метров. Квартира расположена в хрущевке.
Помещение однокомнатное, но с отдельной маленькой кухней и смежным санузлом. Комната укомплектована базовой мебелью – диваном, шкафом и столом.
Кухня оборудована самым необходимым – электроплитой, холодильником и стиральной машиной. Санузел с душевой кабиной, балкона нет.
Квартира за 5 тысяч гривен / Фото OLX
В квартире есть централизованное отопление, водоснабжение даже при отключении света и Wi-Fi. Состояние жилья можно назвать жилым – техника и коммуникации исправны, но без нового ремонта или современного дизайна. Такие квартиры чаще всего арендуют студенты, молодые работники или одиночки, которые ищут собственное пространство с минимальными затратами.
Почему такая цена?
Невысокая стоимость аренды имеет несколько причин:
- Малая площадь. Квартира имеет всего 25 квадратных метров, то есть почти вдвое меньше стандартной однокомнатной. Маленькие квартиры значительно дешевле.
- Простой ремонт. В помещении нет современного дизайнерского интерьера, который удваивает стоимость. Для арендаторов это возможность заселится сразу, без переплаты за внешний вид.
- Расположение. Район с доступом к метро, но не центральный. Поблизости старые жилые массивы и рынок, что снижает среднюю арендную стоимость.
Такие предложения – исключение для Киева, где средняя аренда превышает 10 тысяч гривен. Однако для тех, кто ищет недорогой вариант или временное жилье, подобные квартиры остаются одним из немногих способов жить самостоятельно в столице.
Сколько украинцы тратят на аренду квартиры?
По данным ЛУН, украинцы в среднем тратят от 40% зарплаты на аренду жилья в Киеве.
Больше всего тратят в Ужгороде – в среднем 76% от дохода. Также значительные расходы на аренду в таких городах:
- 67% – Луцк;
- 64% – Львов;
- 54% – Киев;
- 53% – Черкассы;
- 53% – Винница.
Сколько стоит аренда жилья в Киеве?
В ноябре 2025 года в Киеве стоимость аренды жилья снизилась в среднем на 10%, больше всего в спальных районах и пригороде.
Цены на аренду однокомнатных квартир варьируются от 9 800 гривен в Деснянском районе до 33 700 гривен в Печерском районе, тогда как трехкомнатные квартиры стоят от 15 000 до 67 500 гривен в зависимости от расположения.