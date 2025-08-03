Даже если есть договор: за что вас могут выселить из арендованной квартиры
- Владелец жилья не имеет права самостоятельно выселять жильца без судебного решения, даже при нарушении договора аренды.
- Суд может выселить арендатора за систематические нарушения, такие как неуплата аренды, использование квартиры не по назначению, порча имущества, или нарушение тишины.
В Украине аренда жилья – популярный способ проживания, однако даже официальное заключение договора не гарантирует, что арендатор останется в квартире до завершения срока аренды.
Законодательство допускает возможность выселения, но только при определенных условиях и исключительно по решению суда. Из-за чего вас могут выселить – расскажет 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.
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Что говорит закон?
Согласно Гражданскому кодексу Украины, владелец жилья не имеет права самостоятельно выселять жителя:
- менять замки,
- перекрывать воду или электричество без судебного решения.
За что могут выселить из квартиры?
Однако в случае серьезных нарушений арендодатель может обратиться в суд с иском о расторжении договора и выселении. Среди самых распространенных оснований для этого:
- систематическое нарушение сроков оплаты;
- использование квартиры не по назначению (например, под офис или субаренду);
- порча имущества или затопление соседей;
- шумное поведение, жалобы от соседей, нарушение тишины;
- поселение посторонних лиц без согласия владельца;
- долги за коммунальные услуги.
Если договор аренды не был оформлен письменно, защитить свои права будет значительно сложнее как для арендодателя, так и для арендатора.
За что могут выселить из квартиры / Фото Unsplash
Суд может и отказать в выселении, если нарушения были незначительными или возникли по объективным причинам – например, из-за временной потери работы. Поэтому юристы советуют сохранять все документы, квитанции об оплате и вести официальную переписку между сторонами.
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