Квартиры слишком дорогие: покупатели во Львове начали переходить на загородную недвижимость

Частные дома в окрестностях Львова пользуются значительным спросом и растут в цене. Интересно, что покупатели интересуются в основном одним типом жилья, что по стоимости равняется квартире в самом городе.

Интерес к загородной недвижимости львовские риелторы объясняют прежде всего высокими ценами на квартиры. Квадратный метр в новостройке стартует от 1300 долларов, еще и паркомест не хватает или цены на них очень высокие, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Delo.ua.

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Тренд на загородную недвижимость во Львове

По словам директора львовского агентства по недвижимости Романа Юськива, на окраине города предлагают отдельный тип домов небольшой площади по цене квартиры. Он сформировался во время полномасштабного вторжения в соответствии со спросом соискателей жилья.

Поскольку тесная загородная застройка не свойственна пригороду Львова, начали появляться городки с дуплексами.

Например, есть небольшой участок, на котором ставят почти вплотную несколько домов с общей стеной, где каждый имеет 3 – 4 сотки земли и общая стена с соседом. Такие дуплексы активно продаются. Зато коттеджи – дома с большим участком, просторным двором – стоят гораздо дороже и продаются сложно,

– рассказал Роман Юськив.

Также в пригородах начали открывать небольшие супермаркеты, торговые центры, что еще больше начало привлекать людей покупать там жилье. Для тех, кто работает удаленно, это вообще идеальный вариант.



Дуплексы возле Львова / Фото OLX

Если жилье ищут семьи с детьми школьного возраста, то у них в приоритете дома недалеко от города – так называемая "первая и вторая линия" поселков вокруг Львова с хорошей транспортной доступностью. Если соискателями являются семьи с детьми нешкольного возраста, то они рассматривают варианты чуть дальше.

Какие пригороды выбирают покупатели

Говорится прежде всего о селах за окружной дорогой: Винники, Давыдов, Дубляны, Малехов, Лисиничи, Подборке, Липники, Солонка, Басовка, Годовица.

Купить дуплексы можно по цене от 80 до 100 тысяч долларов. Хотя стоимость таких домов растет из-за спроса, она пока одинаково равна квартирам, а порой и ниже.

Такие дома легко продаются, если цена за квадратный метр стартует от 700 – 800 долларов.

Вы, например, продали квартиру и купили дом на 150 квадратных метров за 800 долларов за квадрат. Общая стоимость – 120 тысяч долларов. Конечно, это без ремонта, но по такой цене в городе можно купить разве что двухкомнатную квартиру. Если покупает большая семья, покупатель выберет дуплекс, а не квартиру,

– отметил риелтор.

В окрестностях есть и более дорогие пригороды, где стоимость квадратного метра стартует от 1000 долларов или даже 1500 долларов, например в Брюховичах. Спрос на дорогую недвижимость значительно меньше, но также есть.