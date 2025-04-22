Дайвер опубликовал редкие фото погружения, демонстрируя подводную архитектуру. Что известно о городе, который оказался под водой, и как он выглядит теперь, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Lad Bible.

Читайте также Менее чем евро в год: арендную плату в одном из сел Германии не повышали уже 500 лет

Кадры города под водой в Китае

Подводный археолог опубликовал уникальные кадры с глубины 40 метров – со дна озера Цяньдао в восточном Китае. Он снял на камеру затопленный древний город Шичен, который ушел под воду вместе с долиной у подножия горы. Произошло это в 1959 году.

Благодаря особенностям местной пресной воды, в которой нет солей и разрушительных микроорганизмов, архитектура за эти годы почти не пострадала. Многие здания, резные ворота и даже древние иероглифы очень хорошо сохранились.

Автор видео рассказал, что сумел осуществить несколько глубоководных погружений для изучения руин. На кадрах заметно десятки украшенных арок, колонн и фасадов, которые уцелели под водой. На некоторых из них до сих пор заметны резьбы с изображениями мифических существ – драконов, фениксов.

Как выглядит подводный город Шичен: смотрите видео

История города и его затопления

Город Шичен основали примерно 1 400 лет назад, в период правления династии Тан. Впоследствии он стал важным административным и культурным центром. По информации BBC, стены и сооружения, обнаруженные под водой, возведены во времена династии Мин и династии Цин – последней императорской династии Китая.

Шичен "заново открыли" в 2001 году, однако доступ к нему очень ограничен. Туризм в этом регионе разрешают только опытным дайверам с навыками ночных и исследовательских погружений. Последние 8 лет там проводят экскурсии и составляют подводные карты города. Однако значительная часть Шичена все еще остается загадкой.

Исследователи зафиксировали уже по меньшей мере 265 каменных арок. Каждая из них является уникальной по своему стилю и исполнению. Эксперты предполагают, что в свое время город был выдающимся образцом китайской каменной архитектуры. Поэтому его потеря стала культурной трагедией.

Сеть захвачена кадрами подводного города. Люди называют находки настоящим архитектурным чудом.