Дайвер опублікував рідкісні фото занурення, демонструючи підводну архітектуру. Що відомо про місто, яке опинилося під водою, та який вигляд воно має тепер, 24 Канал розповідає з посиланням на Lad Bible.

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Кадри міста під водою в Китаї

Підводний археолог опублікував унікальні кадри з глибини 40 метрів – з дна озера Цяньдао в східному Китаї. Він зняв на камеру затоплене стародавнє місто Шичен, яке пішло під воду разом із долиною біля підніжжя гори. Сталося це у 1959 році.

Завдяки особливостям місцевої прісної води, в якій немає солей і руйнівних мікроорганізмів, архітектура за ці роки майже не постраждала. Багато будівель, різьблені ворота та навіть стародавні ієрогліфи дуже добре збереглися.

Автор відео розповів, що зумів здійснити декілька глибоководних занурень для вивчення руїн. На кадрах помітно десятки прикрашених арок, колон і фасадів, які вціліли під водою. На деяких із них досі помітні різьблення із зображеннями міфічних істот – драконів, феніксів.

Який вигляд має підводне місто Шичен: дивіться відео

Історія міста та його затоплення

Місто Шичен заснували приблизно 1 400 років тому, у період правління династії Тан. Згодом воно стало важливим адміністративним та культурним центром. За інформацією BBC, стіни й споруди, виявлені під водою, зведені за часів династії Мін і династії Цин – останньої імператорської династії Китаю.

Шичен "заново відкрили" у 2001 році, однак доступ до нього дуже обмежений. Туризм у цьому регіоні дозволяють тільки досвідченим дайверам з навичками нічних і дослідницьких занурень. Останні 8 років там проводять екскурсії та складають підводі карти міста. Однак значна частина Шичена все ще залишається загадкою.

Дослідники зафіксували вже щонайменше 265 кам'яних арок. Кожна з них є унікальною за своїм стилем та виконанням. Експерти припускають, що свого часу місто було видатним зразком китайської кам'яної архітектури. Тому його втрата стала культурною трагедією.

Мережа захоплена кадрами підводного міста. Люди називають знахідки справжнім архітектурним дивом.