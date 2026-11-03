За землю под разрушенным домом можно не платить: какие условия действуют в 2026 году

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Кто может не платить за землю в 2026 году

Владельцы земельных участков, на которых в результате российской агрессии были уничтожены жилые дома или другая недвижимость, могут не платить земельный налог и в 2026 году, сообщает Государственная налоговая служба.

Льгота распространяется как на жилую, так и на нежилую недвижимость, однако для владельцев установлены ограничения по площади земли. В частности, физические лица, чьи дома были уничтожены, могут не платить налог за участки в пределах определенных размеров:

В селах – до 0,25 гектара.

В поселках – до 0,15 гектара.

В городах – до 0,1 гектара.

Для владельцев нежилых зданий и юридических лиц действуют другие правила. В зависимости от площади разрушенного здания и земельного участка льгота может распространяться на половину или весь участок.

Когда начинается и заканчивается действие льготы

Освобождение от уплаты налога на землю зависит от даты уничтожения недвижимости, указанной в государственном реестре поврежденного и уничтоженного имущества. Налог не начисляется с первого числа месяца, когда здание было разрушено. При этом в реестре должны содержаться сведения не только об уничтоженном объекте, но и о земельном участке, на котором он располагался.

Льгота не действует бессрочно. Оплачивать землю снова придется после государственной регистрации права на вновь построенную недвижимость или после прекращения или отмены военного положения в Украине. В обоих случаях освобождение сохраняется до последнего дня соответствующего месяца.

Напомним, владельцы жилья, поврежденного в результате войны, также не уплачивают налог на недвижимость, если здание требует капитального ремонта или реконструкции. Для освобождения от налога информация о повреждениях должна быть внесена в государственный реестр.