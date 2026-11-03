За землю під зруйнованим будинком можна не платити: які умови діють у 2026 році

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Хто може не платити за землю у 2026 році

Власники земельних ділянок, на яких через російську агресію було знищено житлові будинки або іншу нерухомість, можуть не платити земельний податок і у 2026 році, повідомляє Державна податкова служба.

Пільга поширюється як на житлову, так і на нежитлову нерухомість, однак для власників встановлено обмеження за площею землі. Зокрема, фізичні особи, чиї будинки були знищені, можуть не платити податок за ділянки в межах визначених розмірів:

У селах – до 0,25 гектара.

У селищах – до 0,15 гектара.

У містах – до 0,1 гектара.

Для власників нежитлових будівель та юридичних осіб діють інші правила. Залежно від площі зруйнованої будівлі та земельної ділянки пільга може поширюватися на половину або всю ділянку.

Коли починається та закінчується дія пільги

Звільнення від плати за землю залежить від дати знищення нерухомості, зазначеної в державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Податок не нараховують із першого числа місяця, коли будівлю було зруйновано. Водночас у реєстрі мають бути відомості не лише про знищений об'єкт, а й про земельну ділянку, на якій він розташовувався.

Пільга не діє безстроково. Сплачувати за землю знову доведеться після державної реєстрації права на новозбудовану нерухомість або після припинення чи скасування воєнного стану в Україні. В обох випадках звільнення зберігається до останнього дня відповідного місяця.

Нагадаємо, власники житла, пошкодженого внаслідок війни, також не сплачують податок на нерухомість, якщо будівля потребує капітального ремонту або реконструкції. Для звільнення від податку інформація про пошкодження має бути внесена до державного реєстру.