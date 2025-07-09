После лет жизни в Киеве: женщина переехала из столичной квартиры в бабушкину хату в селе

Евгения Нименко, которая работает кондитеркой, перебралась из столицы в заброшенный бабушкин дом. Она уже начала там ремонт и показывает пользователям соцсетей, как самостоятельно трансформирует хижину.

Через 10 лет кондитерства Евгения решила вернуться к месту, где начиналась ее любовь к выпечке. А была это летняя кухня бабушки, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на "Фокус".

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Женщина переехала в старую хижину бабушки и взялась за ремонт

К сожалению, бабушки нет на свете уже давно – 11 лет. Она так и не увидела кондитерского успеха внучки.

Я вспомнила о том месте, где осталась жить моя душа. Впервые в жизни перестала равняться на навязанный инстаграмом "успешный успех" и прислушалась к внутреннему голосу, который просто закричал: я хочу в село,

– поделилась кондитерка.

Хижина долго была заброшенной, да и работы возле старого дома всегда было много. Однако Евгению это не напугало, и она уже начала трансформацию.

Евгения показала свое новое жилье: видео

"Хотите – смейтесь, хотите - нет, но первое, с чего я начала – это туалет на улице. Сразу ремарка для тех, кто никогда не был в деревне и думает, что мы здесь до сих пор живем в средневековье, – это не так. В моем селе почти в каждом доме есть санузел. И все же, если ты проводишь большую часть своего времени на улице, то и место для уединения также было бы неплохо иметь", – заметила Евгения.

Женщина делится всеми обновлениями и процессом ремонта: видео

Решение, которое было понятно не всем

Евгения говорит, что многие ее родственники не поддержали идею с переездом. Они назвали это решение странной прихотью после многих лет жизни в столице. Однако женщина для себя поняла, что она все хорошо обдумала. А впоследствии Евгению начали вдохновлять комментарии подписчиков:

"Иногда какие-то одни закрытые двери могут открыть другие, где будет намного лучше (хотя мы не сразу это воспринимаем как положительные моменты). Пусть Вам все удается! Творческих успехов и удовольствия от труда!" - написала одна из зрительниц под видео.