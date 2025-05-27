Нет спроса: какие типы жилья теряют популярность в Украине в 2025 году

Некоторые типы жилой недвижимости в 2025 году можно отнести к списку антитрендов. Это обусловлено изменениями в спросе, ростом цен, повышением стоимости энергоэффективного жилья и тому подобное.

К типам жилья, теряющих спрос, в частности, относятся старые дома советской застройки, квартиры без автономных систем, дома с большой площадью и тому подобное. Они требуют больше затрат на содержание или не соответствуют современным потребностям жителей, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на "Новости.LIVE".

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Какие дома становятся неактуальными для украинцев

Панельные дома советской застройки

Панельные дома 1960 – 1980-х годов застройки, в частности хрущевки и чешки, остаются наименее привлекательными на вторичном рынке. По данным ЛУН, спрос на такое жилье в крупных городах снизился на 15 – 20% по сравнению с новостройками.

Среди основных причин: низкая энергоэффективность, потребность в капитальном ремонте, отсутствие базовых удобств, таких как лифты или укрытия.

Квартиры на верхних этажах и без укрытий

В 2025 году квартиры на верхних этажах, особенно на девятом и выше, в домах без укрытий или с ненадежными бомбоубежищами, выбирают все меньше.

Спрос на верхние квартиры в крупных городах, таких как Киев, Харьков или Запорожье, снизился на 25% из-за ракетных опасностей. Арендаторы и покупатели ищут жилье на нижних или средних этажах.



Квартиры на верхних этажах уже не так популярны / Фото Pexels

Большие дома с ненужной площадью

Частные дома площадью более 500 квадратов стали антитрендом из-за высоких налогов и расходов на содержание. В этом году владельцы такой недвижимости платят дополнительный налог в размере 25 000 гривен в год, а еще есть расходы на отопление и коммунальные услуги, выросшие на 20% из-за инфляции.

Покупатели предпочитают компактные коттеджи площадью 100 – 200 квадратов с современными энергоэффективными технологиями.

Квартиры без автономных систем

Из-за перебоев с электроэнергией жилье без автономного отопления, генераторов или газовых плит стало менее популярным. Данные ЛУН свидетельствуют о том, что арендаторы и покупатели в безопасных регионах, например в Хмельницком и Черкассах, в основном выбирают квартиры с газовыми плитами и генераторами.

В прифронтовых городах, в частности в Запорожье, спрос на автономное жилье вырос на 10%, а квартиры с централизованным электроснабжением подешевели примерно на 15%.

Новостройки от ненадежных застройщиков

С начала полномасштабного вторжения украинцы в целом избегают вложений в недвижимость на начальных стадиях строительства. А покупку жилья от ненадежных или малоизвестных застройщиков, которые не гарантируют своевременного ввода в эксплуатацию, – тем более. Спрос имеют объекты от проверенных компаний, которые предлагают скидки и укладываются в сроки.