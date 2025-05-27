До типів житла, що втрачають попит, зокрема, належать старі будинки радянської забудови, квартири без автономних систем, будинки з великою площею тощо. Вони потребують більше витрат на утримання або не відповідають сучасним потребам мешканців, розповідає 24 Канал, посилаючись на "Новини.LIVE".

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Панельні будинки радянської забудови

Панельні будинки 1960 – 1980-х років забудови, зокрема хрущовки та чешки, залишаються найменш привабливими на вторинному ринку. За даними ЛУН, попит на таке житло у великих містах знизився на 15 – 20% в порівнянні з новобудовами.

Серед основних причин: низька енергоефективність, потреба в капітальному ремонті, відсутність базових зручностей, таких як ліфти чи укриття.

Квартири на верхніх поверхах і без укриттів

У 2025 році квартири на верхніх поверхах, особливо на дев'ятому й вище, у будинках без укриттів або з ненадійними бомбосховищами, обирають все менше.

Попит на верхні квартири у великих містах, як-от Київ, Харків чи Запоріжжя, знизився на 25% через ракетні небезпеки. Орендарі та покупці шукають житло на нижніх або середніх поверхах.



Квартири на верхніх поверхах вже не такі популярні / Фото Pexels

Великі будинки з непотрібною площею

Приватні будинки площею понад 500 квадратів стали антитрендом через високі податки та витрати на утримання. Цього року власники такої нерухомості сплачують додатковий податок у розмірі 25 000 гривень на рік, а ще є витрати на опалення та комунальні послуги, що зросли на 20% через інфляцію.

Покупці надають перевагу компактним котеджам площею 100 – 200 квадратів із сучасними енергоефективними технологіями.

Квартири без автономних систем

Через перебої з електроенергією житло без автономного опалення, генераторів чи газових плит стало менш популярним. Дані ЛУН свідчать про те, що орендарі та покупці у безпечніших регіонах, наприклад у Хмельницькому та Черкасах, здебільшого обирають квартири з газовими плитами та генераторами.

У прифронтових містах, зокрема в Запоріжжі, попит на автономне житло зріс на 10%, а квартири з централізованим електропостачанням подешевшали приблизно на 15%.

Новобудови від ненадійних забудовників

З початку повномасштабного вторгнення українці загалом уникають вкладень у нерухомість на початкових стадіях будівництва. А купівлю житла від ненадійних чи маловідомих забудовників, які не гарантують своєчасного введення в експлуатацію, – тим паче. Попит мають об'єкти від перевірених компаній, які пропонують знижки та вкладаються в терміни.