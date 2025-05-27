Щоправда, квартири з ремонтом на вторинному ринку бувають у різному стані. Які саме типи помешкань у пріоритеті – розповідає 24 Канал.

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З яким ремонтом українці шукають квартиру

За даними OLX, найбільше потенційні покупці цікавляться квартирами з прийнятними побутовими умовами. Мовиться про помешкання, де є мінімальні зручності, серед яких комунікації, частково меблі та техніка. Другий тип, який зараз у попиті, – квартири з євроремонтом.



Квартира з прийнятними побутовими умовами / Фото OLX

Президентка АФНУ Олена Гайдамаха каже, що нові власники зараз не хочуть витрачати гроші на ремонт і відкладати своє життя на потім.

Квартири, в яких є будь-який ремонт, тобто такі, куди можна одразу переїхати. Ремонт забирає багато часу, а ще це зайві витрати. Людям потрібно заселятися зараз, а не відкладати життя на потім,

– каже президентка Асоціації фахівців з нерухомості України.

Середня вартість однокімнатної квартири з прийнятними умовами для проживання становить 1,35 мільйона гривень, а житла з євроремонтом – 2,61 мільйона гривень.



Квартира з євроремонтом / Фото OLX

Пропозицій квартир з ремонтом за авторським проєктом на ринку також достатньо. Однак вони мають набагато менший попит через вищу ціну – близько 4,38 мільйона гривень за однокімнатне житло.

Варто зазначити, що, за даними квітневого опитування OLX Нерухомості, 61% респондентів розглядали або розглядають житло як на первинному, так і на вторинному ринку. Проте квартиру тільки в новобудові шукають 14% опитаних, а лише вторинне житло – 24%.

До того ж аналітики дослідили, що відгуків на вторинні квартири в понад 3 рази більше, ніж на житло в новобудовах.