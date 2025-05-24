Про вплив ремонту на вартість помешкання у столиці 24 Канал розповідає з посиланням на аналітику ЛУН.

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Однокімнатні квартири

У сегменті однокімнатних квартир найбільша різниця – у Печерському районі, де квартира з ремонтом коштує в середньому на 37 тисяч дорожче, ніж аналогічна без ремонту. У відсотковому вираженні найбільший розрив – у Подільському районі, де різниця між середньою ціною квартир з ремонтом та без ремонту сягає 45% або 26,5 тисячі доларів. А найнижчий – у Святошинському, де вона становить лише 8% або 4 тисячі доларів.

У Дніпровському районі зафіксували зворотну тенденцію: однокімнатні квартири без ремонту там у середньому на 8,5 тисячі дорожчі за ті, що виставлені на продаж з ремонтом. Ймовірно, така аномалія пов'язана з багатьма чинниками. Зокрема, великою кількістю виставлених на продаж квартир "без оздоблення" в новобудовах. Таке житло має більшу площу та вищу вартість квадратного метра, ніж в будинках старого фонду, тож вони будуть дорожчі навіть без ремонту. Крім того, на формування аномалії могла вплинути велика кількість квартир в старому житловому фонді у стані "під ремонт".



Різниця у цінах на однокімнатні квартири Києва залежно від районів / Дані ЛУН

Двокімнатні квартири

У сегменті двокімнатних квартир найбільший розрив середньої вартості у квартирах з ремонтом та без нього зафіксували в Голосіївському районі. У грошовому вимірі різниця середніх цін сягає 33 тисяч доларів, у відсотковому – 36%. Навіть у найдорожчому (Печерському) районі різниця середньої вартості оздоблених та неоздоблених двокімнатних квартир нижча – лише 29 тисяч доларів або 16%.

Серед двокімнатних помешкань "аномалія Дніпровського району" підсилюється – квартири без ремонту тут на 38 тисяч або 37% дорожчі, ніж аналогічні з ремонтом. Крім того, схожі аномалії формуються також у Святошинському, Дарницькому та Оболонському районах. Наявність ремонту підвищує середню вартість двокімнатних квартир тільки на 1 тисячу доларів, 1,7 тисячі та 2 тисячі відповідно (2 – 3%).



Різниця у цінах на двокімнатні квартири Києва залежно від районів / Дані ЛУН

Трикімнатні квартири

Серед трикімнатних квартир найвищий вплив наявності ремонту – у Печерському районі. Великі квартири з оздобленням там коштують у середньому на 87,3 тисячі доларів (35%) дорожче, ніж без ремонту. Більше у відсотках (на 39%), але відчутно менше у грошовому значенні (42,2 тисячі доларів) впливає на середню вартість ремонт у Солом'янському районі.

Найменший вплив на середню вартість трикімнатних квартир ремонт має в Дарницькому районі. Там він збільшує ціну квартири на 9 тисяч доларів (8%).

У Дніпровському районі наявність ремонту знижує середню вартість квартири – на 33 тисячі доларів (25%).



Різниця у цінах на трикімнатні квартири Києва залежно від районів / Дані ЛУН

Вплив ремонту на ціну квартири: висновки

Найбільший вплив ремонту на середню вартість квартир у таких районах:

однокімнатних квартир: Подільський (на 45%), Солом'янський (на 40%);

двокімнатних квартир: Голосіївський (на 36%), Солом'янський (на 32%);

трикімнатних квартир: Печерський (на 35%), Солом'янський (на 39%).

Найменший вплив ремонту на середню вартість квартир у таких районах:

однокімнатних квартир: Святошинський (на 8%), Оболонський (на 10%);

двокімнатних квартир: Святошинський (на 2%), Дарницький (на 2%);

трикімнатних квартир: Дарницький (на 8%), Шевченківський (на 11%).

Дніпровський район – унікальний, де квартири з ремонтом здебільшого дешевші за квартири без ремонту.