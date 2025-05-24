О влиянии ремонта на стоимость жилья в столице 24 Канал рассказывает со ссылкой на аналитику ЛУН.

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Однокомнатные квартиры

В сегменте однокомнатных квартир самая большая разница – в Печерском районе, где квартира с ремонтом стоит в среднем на 37 тысяч дороже, чем аналогичная без ремонта. В процентном выражении наибольший разрыв – в Подольском районе, где разница между средней ценой квартир с ремонтом и без ремонта достигает 45% или 26,5 тысячи долларов. А самый низкий – в Святошинском, где она составляет лишь 8% или 4 тысячи долларов.

В Днепровском районе зафиксировали обратную тенденцию: однокомнатные квартиры без ремонта там в среднем на 8,5 тысячи дороже за те, что выставлены на продажу с ремонтом. Вероятно, такая аномалия связана со многими факторами. В частности, большим количеством выставленных на продажу квартир "без отделки" в новостройках. Такое жилье имеет большую площадь и более высокую стоимость квадратного метра, чем в домах старого фонда, поэтому они будут дороже даже без ремонта. Кроме того, на формирование аномалии могло повлиять большое количество квартир в старом жилом фонде в состоянии "под ремонт".



Разница в ценах на однокомнатные квартиры Киева в зависимости от районов / Данные ЛУН

Двухкомнатные квартиры

В сегменте двухкомнатных квартир наибольший разрыв средней стоимости в квартирах с ремонтом и без него зафиксировали в Голосеевском районе. В денежном выражении разница средних цен достигает 33 тысяч долларов, в процентном – 36%. Даже в самом дорогом (Печерском) районе разница средней стоимости отделанных и неотделанных двухкомнатных квартир ниже – только 29 тысяч долларов или 16%.

Среди двухкомнатных квартир "аномалия Днепровского района" усиливается – квартиры без ремонта здесь на 38 тысяч или 37% дороже, чем аналогичные с ремонтом. Кроме того, похожие аномалии формируются также в Святошинском, Дарницком и Оболонском районах. Наличие ремонта повышает среднюю стоимость двухкомнатных квартир только на 1 тысячу долларов, 1,7 тысячи и 2 тысячи соответственно (2 – 3%).



Разница в ценах на двухкомнатные квартиры Киева в зависимости от районов / Данные ЛУН

Трехкомнатные квартиры

Среди трехкомнатных квартир самое высокое влияние наличия ремонта – в Печерском районе. Большие квартиры с отделкой там стоят в среднем на 87,3 тысячи долларов (35%) дороже, чем без ремонта. Больше в процентах (на 39%), но ощутимо меньше в денежном значении (42,2 тысячи долларов) влияет на среднюю стоимость ремонт в Соломенском районе.

Наименьшее влияние на среднюю стоимость трехкомнатных квартир ремонт имеет в Дарницком районе. Там он увеличивает цену квартиры на 9 тысяч долларов (8%).

В Днепровском районе наличие ремонта снижает среднюю стоимость квартиры – на 33 тысячи долларов (25%).



Разница в ценах на трехкомнатные квартиры Киева в зависимости от районов / Данные ЛУН

Влияние ремонта на цену квартиры: выводы

Наибольшее влияние ремонта на среднюю стоимость квартир в таких районах:

однокомнатных квартир: Подольский (на 45%), Соломенский (на 40%);

двухкомнатных квартир: Голосеевский (на 36%), Соломенский (на 32%);

трехкомнатных квартир: Печерский (на 35%), Соломенский (на 39%).

Наименьшее влияние ремонта на среднюю стоимость квартир в таких районах:

однокомнатных квартир: Святошинский (на 8%), Оболонский (на 10%);

двухкомнатных квартир: Святошинский (на 2%), Дарницкий (на 2%);

трехкомнатных квартир: Дарницкий (на 8%), Шевченковский (на 11%).

Днепровский район – уникальный, где квартиры с ремонтом в основном дешевле квартир без ремонта.