Правда, квартиры с ремонтом на вторичном рынке бывают в разном состоянии. Какие именно типы квартир в приоритете – рассказывает 24 Канал.

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С каким ремонтом украинцы ищут квартиру

По данным OLX, больше всего потенциальные покупатели интересуются квартирами с приемлемыми бытовыми условиями. Говорится о квартире, где есть минимальные удобства, среди которых коммуникации, частично мебель и техника. Второй тип, который сейчас в спросе, – квартиры с евроремонтом.



Квартира с приемлемыми бытовыми условиями / Фото OLX

Президент АСНУ Елена Гайдамаха говорит, что новые владельцы сейчас не хотят тратить деньги на ремонт и откладывать свою жизнь на потом.

Квартиры, в которых есть любой ремонт, то есть такие, куда можно сразу переехать. Ремонт отнимает много времени, а еще это лишние расходы. Людям нужно заселяться сейчас, а не откладывать жизнь на потом,

– говорит президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры с приемлемыми условиями для проживания составляет 1,35 миллиона гривен, а жилья с евроремонтом – 2,61 миллиона гривен.



Квартира с евроремонтом / Фото OLX

Предложений квартир с ремонтом по авторскому проекту на рынке также достаточно. Однако они пользуются гораздо меньшим спросом из-за более высокой цены – около 4,38 миллиона гривен за однокомнатное жилье.

Стоит отметить, что, по данным апрельского опроса OLX Недвижимости, 61% респондентов рассматривали или рассматривают жилье как на первичном, так и на вторичном рынке. Однако квартиру только в новостройке ищут 14% опрошенных, а только вторичное жилье – 24%.

К тому же аналитики исследовали, что отзывов на вторичные квартиры в более 3 раза больше, чем на жилье в новостройках.