Розлучилися, а іпотека залишилась: хто отримає квартиру і борг

Розлучення не скасовує іпотечний кредит. Якщо квартира куплена під час шлюбу, колишнім партнерам доводиться вирішувати одразу два питання: кому належатиме житло і хто виплачуватиме борг банку.

Хто має платити іпотеку після розлучення?

Українське законодавство передбачає, що майно і борги, набуті під час шлюбу, є спільними. Тому іпотечний кредит, оформлений у цей період для потреб сім'ї, зазвичай вважається спільним зобов'язанням подружжя, зазначається у Сімейному кодексі.

Адвокат Олександр Малик зазначає, що значення має не лише те, на кого оформлений кредитний договір, а й мета кредиту. Якщо кошти брали для потреб сім'ї, борг можуть визнати спільним навіть тоді, коли позичальником у договорі є лише один із партнерів.

У такому випадку після розлучення відповідальність за виплату іпотеки можуть нести обидва колишні партнери. Якщо квартиру поділять на частки, кредитні зобов'язання зазвичай розподіляють пропорційно цим часткам.

Водночас банк орієнтується передусім на умови кредитного договору. Тому фінансова установа має право вимагати погашення боргу від позичальника або співпозичальника незалежно від того, хто проживає у квартирі після розлучення.

Кому дістанеться квартира, куплена в іпотеку?

Нерухомість, придбана під час шлюбу, за загальним правилом належить подружжю на праві спільної сумісної власності. Це означає, що кожен із партнерів має право на частку квартири незалежно від того, на кого оформлені документи або хто фактично сплачував більшу частину коштів.

Найпростіший варіант вирішення ситуації – добровільна домовленість між колишнім подружжям. Сторони можуть укласти письмову угоду про поділ майна і визначити, кому переходить квартира та хто виплачуватиме кредит.

Якщо домовитися не вдалося, питання вирішує суд. У такому випадку визначають частки кожного у квартирі та розподіляють кредитні зобов'язання. Суд також може врахувати інші обставини, наприклад проживання дітей з одним із батьків.

Які варіанти вирішення можливі?

Після розлучення подружжя може по-різному розв'язати питання з іпотечною квартирою. Найчастіше використовують кілька варіантів:

Переоформлення кредиту на одного з колишніх партнерів . Один із подружжя стає єдиним позичальником і продовжує самостійно виплачувати іпотеку. Але зробити це можна лише за згоди банку, адже фінансова установа має перевірити платоспроможність людини й погодити зміну умов кредитного договору.

. Один із подружжя стає єдиним позичальником і продовжує самостійно виплачувати іпотеку. Але зробити це можна лише за згоди банку, адже фінансова установа має перевірити платоспроможність людини й погодити зміну умов кредитного договору. Продаж іпотечної квартири . Такий варіант обирають, якщо жоден із колишнього подружжя не планує залишати житло собі. Квартиру продають, з отриманих коштів спочатку погашають залишок кредиту перед банком, а суму, що залишається після цього, ділять між колишніми партнерами.

. Такий варіант обирають, якщо жоден із колишнього подружжя не планує залишати житло собі. Квартиру продають, з отриманих коштів спочатку погашають залишок кредиту перед банком, а суму, що залишається після цього, ділять між колишніми партнерами. Передача квартири одному з партнерів із компенсацією. Іноді житло залишає собі один із колишнього подружжя. У такому випадку він виплачує іншому компенсацію за його частку у квартирі та бере на себе подальшу виплату іпотечного кредиту.

