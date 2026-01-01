Найвища будівля у Львові: що будують на Сихові біля Avalon

У Сихівському районі Львова поблизу житлового комплексу Avalon UP триває будівництво нової висотної будівлі. Запланований об'єкт уже привернув увагу через свої масштаби та потенційний статус найвищого житлового будинку у місті.

Що планують побудувати на Сихові?

На проспекті Червоної Калини, 60, у Львові реалізують проєкт багатоповерхового житлового будинку з підземним рівнем, пише 24 Канал з посиланням на видання "032".

Будівля стане частиною забудови в межах району, де впродовж останніх років активно зводять нове житло. Проєкт передбачає житлові приміщення, а також на перших поверхах будуть розміщуватися магазини, кав'ярні, ресторани та спортзали.

Будівництво ведеться на ділянці, яка вже сформувалася як частина житлового масиву з багатоквартирною забудовою. Поруч розташовані зупинки громадського транспорту, навчальні заклади та об'єкти повсякденної інфраструктури.

Саме ця частина Сихова останнім часом зазнає найбільш інтенсивних змін у міському середовищі. Завершення будівельних робіт заплановане на 2026 рік. Після цього нова висотка стане однією з найпомітніших споруд району.

Чому Avalon вважається найвищою будівлею Львова?

Avalon UP згадують як найвищу будівлю Львова через висоту вже зведених веж комплексу. Висота його двох веж становить 90 метрів.

Новий будинок має перевищити ці показники, пише "Сихів медіа". Після завершення будівництва, висота нової багатоповерхівки становитиме близько 93 метрів.

Найвища будівля у Львові / Фото Zaxid.net

Для Львова це нетиповий показник, адже у центральній частині міста діють обмеження щодо поверховості. Через це висотні будинки переважно зосереджуються у спальних районах.

Скільки поверхів має Avalon на Сихові?

Новий будинок комплексу матиме 28 надземних поверхів та один підземний рівень. Саме ця черга забудови має стати найвищою серед усіх житлових будинків комплексу та однією з найвищих у Львові загалом.

Будинки Avalon UP, які вже введені в експлуатацію, мають 21 та 25 поверхів. Також планують, що будинки у ЖК будуть від 19 до 25 поверхів.

Які ще є найвищі будинки у Львові?