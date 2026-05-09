Купили квартиру, а там досі прописані мешканці: що може зробити новий власник

Після купівлі квартири новий власник може виявити, що у житлі досі залишаються прописані люди. Юристи пояснили, чи можна зняти їх з реєстрації без суду та що буде, якщо у квартирі зареєстрована дитина.

Як новий власник може виписати людину з квартири?

Після купівлі житла новий власник може самостійно зняти з реєстрації людей, які залишилися прописаними у квартирі, пишуть Новини.LIVE.

Ви можете без проблем виписати колишнього власника. Для цього Вам необхідно звернутись до ЦНАПу із заявою,

– пояснює юрист Владислав Дерій.

Щоб виписати мешканця, власнику потрібно підготувати:

паспорт;

заява на зняття людини з реєстрації місця проживання;

договір купівлі-продажу або інший документ, який підтверджує право власності.

Після подання документів людину можуть зняти з реєстрації без її присутності.

Прописка колишнього власника чи інших мешканців не означає, що покупець втратить право користуватися квартирою. Перевіряти інформацію про зареєстрованих осіб юристи радять ще до підписання договору.

Навіть якщо у квартирі є прописані мешканці, щоб зменшити ризики, варто одразу прописувати у договорі чіткі умови, пише адвокатське бюро "Юрконсалт". Зокрема, вказати строк, у який продавець має зняти всіх мешканців з реєстрації.

До слова, покупець може попросити знижку у продавця житла, бо такі угоди потребують більше зусиль та часу.

Що буде, якщо у квартирі прописана дитина?

Покупців квартир часто насторожує реєстрація дітей у житлі. Через це багато хто побоюється, що виписати мешканців буде складніше або знадобляться додаткові процедури.

За словами юриста, дитина не може залишатися зареєстрованою у квартирі без батьків або законних представників. Тому якщо з реєстрації знімають матір чи батька, дитину також виписують разом із ними.

У більшості випадків для цього не потрібне окреме рішення суду чи додаткові погодження. Реєстрація дитини у квартирі сама по собі не дає їй права користуватися житлом після зміни власника.

Коли без суду не обійтися?

Через орган реєстрації вдається вирішити не всі ситуації. Якщо людина відмовляється зніматися з реєстрації або між сторонами виникає спір щодо користування житлом, власнику доведеться звертатися до суду.

Після рішенням суду законної сили людину можуть зняти з реєстрації примусово. Також реєстрацію анулюють автоматично після смерті людини, якщо інформація вже внесена до державного реєстру актів цивільного стану.

Чому покупці уникають угод з житлом, у якому прописані мешканці?

Наявність зареєстрованих людей не блокує продаж напряму, але ускладнює сам процес. Сторони довше узгоджують умови, а покупці часто просять додаткові гарантії або знижку.

Угоди можуть затягуватися через необхідність домовлятися про строки виписки або підтвердження цього процесу. Особливо складно, якщо людина перебуває за кордоном або не виходить на зв'язок.