Не лише високі стелі: які проблеми можуть чекати під час ремонту у сталінці

Квартири у сталінках часто приваблюють покупців просторими кімнатами, високими стелями та товстими цегляними стінами. Однак під час ремонту в таких будинках іноді з'являються неочікувані технічні особливості, які можуть ускладнити роботи та збільшити витрати.

Які перекриття можуть бути у сталінках?

Однією з головних особливостей таких будинків є конструкція перекриттів, пише 24 Канал.

У пізніших сталінках іноді використовували залізобетонні плити, однак у багатьох будівлях можна знайти змішані або дерев'яні балки, повідомляє RealExpert.

За десятиліття деревина могла постраждати від вологи або грибка, тому під час ремонту інколи доводиться повністю змінювати конструкцію підлоги.

Через це під час ремонту виникають обмеження. Наприклад, важку бетонну стяжку чи масивні перегородки встановлювати ризиковано, адже старі перекриття можуть не витримати такого навантаження.

Які проблеми можуть бути з трубами?

Навіть якщо попередні власники оновили сантехніку у квартирі, ризики іноді залишаються у стояках між поверхами. Саме ці елементи системи найстаріші, адже вони проходять усередині конструкцій будинку і замінити їх складніше.

Аварії частіше трапляються вже після ремонту. Потоп виникає через старі труби, які не витримують навантаження після встановлення нової сантехніки.

Чому у сталінках часто доводиться міняти електропроводку?

Більшість таких будинків проєктували у часи, коли кількість електроприладів у квартирах була мінімальною. Через це стара алюмінієва проводка не розрахована на сучасне навантаження від кондиціонерів, бойлерів, електроплит або великої кількості техніки.

Під час ремонту власники часто повністю оновлюють електромережу. Без модернізації одночасна робота кількох потужних приладів може перевантажити систему.

Сталінка у Києві / Фото додаток Bird

Які особливості сталінок приваблюють покупців?

Попри технічні нюанси, сталінки залишаються популярними на ринку нерухомості. Такі будинки часто розташовані у центральних районах міст, а товсті цегляні стіни забезпечують хорошу шумоізоляцію.

До слова, у таких квартирах зазвичай високі стелі та великі вікна, що створює відчуття простору. Планування також часто відрізняється від типових будинків – кімнати більш ізольовані, а самі квартири дуже просторі.

Хоча рієлторка Марина Куць у коментарі Новини LIVE зазначає, що після війни підходи покупців до вибору житла змінюються. За її словами, новий ринок нерухомості більше зосереджується на питаннях автономності та безпеки житла, а не лише на площі чи престижності будинку.

Яке житло відлякує покупців у 2026 році?