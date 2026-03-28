Найстаріші багатоповерхівки у світі: де розташовані та який вигляд мають

У Ємені збереглося унікальне місто, де багатоповерхівки зводили ще кілька століть тому. Шибам називають найстарішим хмарочосом світу і прикладом того, як люди пристосовувалися до життя в екстремальних умовах.

Що таке "Манхеттен пустелі" і чому він унікальний?

Стародавнє місто Шибам у Ємені, розташоване в пустелі Порожній квартал, вважають найстарішим прикладом вертикального будівництва у світі. Про нього йдеться на Сolombia Оne.

Його сучасний вигляд сформувався ще у XVI столітті, коли тут почали масово зводити багатоповерхові будинки. Британська дослідниця Фрея Старк, яка побачила Шибам у 1930-х роках, назвала його "Манхеттеном пустелі". І недарма: місто складається з щільної сітки високих будівель, які нагадують сучасні хмарочоси, хоча створені з простих природних матеріалів.

Як у пустелі збудували багатоповерхове місто?

Шибам зведений на підвищенні над річковою долиною, що давало стратегічну перевагу – мешканці могли заздалегідь помітити ворогів. Водночас поруч є оазис, який забезпечував місто водою та ресурсами для сільського господарства.

Місто спроєктоване у формі прямокутної сітки та оточене стінами, що посилювало його обороноздатність. Але найбільше вражають самі будівлі: вони сягають до семи поверхів і зведені з глиняної цегли, яку виготовляли просто з місцевого ґрунту, змішуючи його з водою та соломою.

Нижні поверхи використовували як склади для зерна, середні – для зберігання продуктів, а верхні – як житлові приміщення. У деяких частинах міста будинки навіть поєднані між собою переходами, що дозволяло швидко пересуватися або рятуватися в разі небезпеки.



Місто Шибам у Ємені

Як зазначають у Metro, особливістю місцевих "хмарочосів" є товщина стін: на нижніх поверхах вона може досягати двох метрів, тоді як на верхніх — значно тонша. Завдяки цьому будівлі залишаються стійкими, навіть попри висоту понад 25 – 30 метрів.

На відміну від сучасних будинків, нижні рівні часто не мають вікон. Їх використовували як господарські приміщення – для утримання тварин, ремесел або торгівлі, що підсилювало безпеку і функціональність забудови.

Верхні поверхи вирізняються декоративними елементами – зокрема традиційними вікнами з орнаментами, відомими як машрабії. Їх оздоблювали світлим вапном, яке не лише створювало контраст із темною глиною, а й краще витримувало вплив клімату.

Чому найстаріші хмарочоси опинилися під загрозою?

Попри те, що Шибам існує вже близько 1 700 років, його унікальна забудова є дуже вразливою. Глиняні стіни потребують постійного догляду, а сильні дощі можуть швидко їх руйнувати.

Додатковою загрозою стали наслідки війни в Ємені – частина будівель постраждала від бомбардувань. Через це найстаріше "місто-хмарочос" у світі опинилося під ризиком руйнування, хоча й залишається одним із найяскравіших прикладів давньої архітектури та інженерної винахідливості.

Попри поважний вік будівель, життя у Шибамі не зупинилося: мешканці досі використовують ці будинки, облаштовують тераси та навіть відкривають невеликі кав'ярні на верхніх рівнях.

Де найбільше хмарочосів у світі?

Найбільша кількість хмарочосів зосереджена у кількох мегаполісах світу, де стрімкий розвиток економіки та щільна забудова стимулюють будівництво висоток.

До списку міст-лідерів входять азійські та американські центри, зокрема Гонконг, Нью-Йорк і Шеньчжень, які формують сучасні урбаністичні горизонти. Висотні будівлі у цих містах виконують не лише житлову, а й комерційну функцію, стаючи символами економічної потужності та глобального впливу.