У радянських під'їздах перила зліва: причина, про яку мало хто здогадується

У під'їздах радянських будинків перила на сходах часто розташовані з лівого боку, і це помічають лише з часом. Таке планування не випадкове – воно пов'язане з безпекою руху та особливостями самої конструкції сходів.

Чому в радянських будинках перила розташовані саме зліва?

Як пишуть Новини.LIVE, у типових багатоповерхівках сходи зазвичай закручуються проти годинникової стрілки.

За такої конструкції внутрішня частина сходинки вузька, а зовнішня ширша, тому під час підйому людина інстинктивно рухається по більш зручному радіусу. Це допомагає краще тримати рівновагу і зменшує ризик спіткнутися.

Перила розміщують зліва з урахуванням цієї особливості. Вони проходять саме вздовж вузької частини сходів, де ногу поставити складніше. У такому місці додаткова опора найбільш потрібна, тому людина може втримати баланс під час руху по повороту.

Таке рішення також відповідало будівельним нормам, які враховували поведінку людей під час швидкого спуску, пише Oboz.ua. Під час руху вниз людина не врізається у кути, а траєкторія руху залишається плавною.

Наприклад, у екстрених випадках, коли потрібно швидко залишити будівлю. Рух по ширшому радіусу дозволяє людям швидше вийти на вулицю і не впасти. Важливо це не лише для натовпу, а й для ситуацій, коли потрібно винести ноші або допомогти людям з обмеженою мобільністю.

Подібне розташування сходів і перил використовували не лише у радянських будинках. Проєктувальники в СРСР спиралися на перевірені рішення, які вже застосовували в різних країнах. Такий підхід і сьогодні вважають зручним і безпечним для щоденного користування.

Чому у квартирах СРСР робили прохідні кімнати?

Прохідні кімнати в СРСР з'явилися передусім через економію площі. Архітектори скорочували кількість коридорів і поєднували функції приміщень, щоб зменшити загальний метраж квартир. Це дозволяло заощадити кілька квадратних метрів і швидше забезпечити житлом більшу кількість людей.

На планування впливав і спосіб життя. Родину розглядали як єдиний організм без чіткого поділу на приватні зони. Прохідна кімната ставала місцем для спільного відпочинку, де проводили більшість часу і через яку щодня проходили всі члени сім'ї.

Важливим фактором залишався і житловий дефіцит. Люди переїжджали у такі квартири з бараків і комуналок, тому навіть подібне планування сприймали як покращення умов.