Які кольори поєднуються з сірим: ідеальні комбінації, про які ви могли не знати
- Сірий колір популярний у сучасних інтер'єрах і поєднується майже з усіма кольорами.
- Вибір допоміжних тонів залежить від атмосфери та візуального ефекту, який потрібно створити.
У сучасних інтер'єрах сірий є популярним кольором як для фарбування стін, так і під час вибору меблів. Це гнучкий нейтральний колір, який слугує вдалим тлом для багатьох дизайнерських рішень.
Коли мовиться про поєднання сірого з іншими кольорами, варіантів може бути дуже багато. Вибір частково залежатиме від власних уподобань та атмосфери, яку хочуть створити господарі, розповідає 24 Канал.
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З якими кольорами поєднується темно-сірий
Для заспокійливої та затишної атмосфери дизайнери радять поєднувати темно-сірий із темно-синім, а також зі світлішим сірим.
Класична колірна схема, яка завжди добре працює, – це поєднання синього та сірого. Вони не тільки ідеально доповнюють один одного, а ще й створюють позачасову естетику. Це ідеальний варіант для вітальні, місця, де хочеться відпочити, розслабитися та відпочити після довгого дня,
– каже британська дизайнерка Емма Детердінґ у коментарі Homes & Gardens.
Щоб додати трохи витонченості, особливо у вітальні, експерти радять внести трохи кольору. Тобто варто використати щось яскравіше, наприклад відтінок вохра.
А щоб створити колірний контраст, наприклад на кухні, варто додати до темно-сірого інтер'єру жовті або теракотові деталі.
З чим поєднувати світло-сірий
Світло-сірий інтер'єр також можна доповнювати як нейтральними, так і яскравими тонами. Наприклад, якщо вам потрібен заспокійливий простір, дизайнери радять додати ніжні відтінки, як-от шавлієво-зелений та рум'яно-рожевий.
Щоб створити ефект піднесення чи навіть бадьорості в інтер'єрі, варто обирати білий, яскраво-синій або помаранчевий тони. Для гострого простору сірий поєднують із чорним.
Чи є кольори, які не поєднуються з сірим? Дизайнери відповідають, що таких дуже мало, адже його класифікують як нейтральний тон. Кожен колір має хоча б відтінок, яким можна доповнити світло- чи темно-сірий. Навіть із фіолетовим, червоним і яскравими зеленими відтінками можна створити чудовий дизайн, якщо поєднувати все правильно.