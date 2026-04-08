У Києві різниця в цінах на будинки сягає мільйона доларів: де найдорожче

Ринок приватних будинків у Києві демонструє значний розрив у цінах між районами. У деяких локаціях вартість перевищує мільйон доларів, тоді як в інших залишається у кілька разів нижчою.

Де у Києві найдорожчі та найдешевші будинки?

Різниця у вартості будинків у столиці сягає майже мільйона доларів, повідомляє ЛУН.

Дивіться також Стара хата в селі за 2 – 5 тисяч доларів: скільки насправді доведеться вкласти в ремонт

Найдорожчим районом залишається Печерськ, де середня ціна приватного будинку становить близько 1,1 мільйона доларів.

В інших районах ціни виглядають так:

Шевченківський – 450 тисяч доларів;

Голосіївський – 410 тисяч доларів;

Оболонський – 383 тисячі доларів;

Подільський – 275,5 тисячі доларів;

Святошинський – 210 тисяч доларів.

На лівому березі ситуація інша. У Дарницькому районі можна придбати будинок за 174 тисячі доларів, а у Деснянському – за 161 тисячу доларів.

У Дніпровському районі середня вартість будинку становить приблизно 155 тисяч доларів, і за цю суму реально знайти житло з ремонтом та підключеними комунікаціями.

Як змінились ціни на будинки у Києві?

За рік приватні будинки у столиці подорожчали на 7,5%. Попит на такий формат житла зберігається навіть у нестабільних умовах.

Водночас у короткій перспективі ринок просів. За останній місяць середня ціна пропозиції знизилася на 2,27%, що свідчить про охолодження попиту та зміну поведінки покупців.

До слова, покупці частіше обирають енергонезалежні та функціональні будинки, які можна швидко адаптувати під різні потреби, а не просто велику площу. Це впливає на структуру попиту і формування цін.

Які ціни у передмісті?

За даними аналітиків OLX Нерухомість, медіанна ціна приватного будинку на Київщині на початку 2026 року сягнула 118 тисяч доларів.

Найдорожчим напрямком залишається Обухівський район – близько 275 тисяч доларів. Високі ціни також фіксують у передмістях, наближених до столиці та з розвиненою інфраструктурою:

Вишгородський – близько 120 тисяч доларів;

Фастівський – 117 тисяч доларів;

Бучанський – 115 тисяч доларів;

Бориспільський – 109 тисяч доларів.

Дешевші варіанти зосереджені далі від Києва або в менш розвинених районах. У Броварському районі медіанна ціна становить близько 85 тисяч доларів, а в Білоцерківському – 36 тисяч доларів.

Яка вартість однокімнатних квартир у Києві?