У Києві різниця в цінах на будинки сягає мільйона доларів: де найдорожче
- У Києві ринок приватних будинків демонструє значний розрив у цінах, з найдорожчим районом Печерськ, де середня ціна становить 1,1 мільйона доларів, тоді як у Деснянському районі – 161 тисяча доларів.
- За рік ціни на приватні будинки у столиці зросли на 7,5%, проте за останній місяць середня ціна пропозиції знизилася на 2,27% через охолодження попиту.
Ринок приватних будинків у Києві демонструє значний розрив у цінах між районами. У деяких локаціях вартість перевищує мільйон доларів, тоді як в інших залишається у кілька разів нижчою.
Де у Києві найдорожчі та найдешевші будинки?
Різниця у вартості будинків у столиці сягає майже мільйона доларів, повідомляє ЛУН.
Найдорожчим районом залишається Печерськ, де середня ціна приватного будинку становить близько 1,1 мільйона доларів.
В інших районах ціни виглядають так:
- Шевченківський – 450 тисяч доларів;
- Голосіївський – 410 тисяч доларів;
- Оболонський – 383 тисячі доларів;
- Подільський – 275,5 тисячі доларів;
- Святошинський – 210 тисяч доларів.
На лівому березі ситуація інша. У Дарницькому районі можна придбати будинок за 174 тисячі доларів, а у Деснянському – за 161 тисячу доларів.
У Дніпровському районі середня вартість будинку становить приблизно 155 тисяч доларів, і за цю суму реально знайти житло з ремонтом та підключеними комунікаціями.
Як змінились ціни на будинки у Києві?
За рік приватні будинки у столиці подорожчали на 7,5%. Попит на такий формат житла зберігається навіть у нестабільних умовах.
Водночас у короткій перспективі ринок просів. За останній місяць середня ціна пропозиції знизилася на 2,27%, що свідчить про охолодження попиту та зміну поведінки покупців.
До слова, покупці частіше обирають енергонезалежні та функціональні будинки, які можна швидко адаптувати під різні потреби, а не просто велику площу. Це впливає на структуру попиту і формування цін.
Які ціни у передмісті?
За даними аналітиків OLX Нерухомість, медіанна ціна приватного будинку на Київщині на початку 2026 року сягнула 118 тисяч доларів.
Найдорожчим напрямком залишається Обухівський район – близько 275 тисяч доларів. Високі ціни також фіксують у передмістях, наближених до столиці та з розвиненою інфраструктурою:
- Вишгородський – близько 120 тисяч доларів;
- Фастівський – 117 тисяч доларів;
- Бучанський – 115 тисяч доларів;
- Бориспільський – 109 тисяч доларів.
Дешевші варіанти зосереджені далі від Києва або в менш розвинених районах. У Броварському районі медіанна ціна становить близько 85 тисяч доларів, а в Білоцерківському – 36 тисяч доларів.
Яка вартість однокімнатних квартир у Києві?
У Києві ціна однокімнатної квартири в Печерському районі становить 180 тисяч доларів, а в Деснянському – 48 тисяч доларів.
Найдешевше житло в Запорізькій області коштує 15,5 тисячі доларів, тоді як у західних регіонах ціни сягають до 75 тисяч доларів.