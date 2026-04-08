Где в Киеве самые дорогие и самые дешевые дома?

Разница в стоимости домов в столице достигает почти миллиона долларов, сообщает ЛУН.

Самым дорогим районом остается Печерск, где средняя цена частного дома составляет около 1,1 миллиона долларов.

В других районах цены выглядят так:

Шевченковский – 450 тысяч долларов;

Голосеевский – 410 тысяч долларов;

Оболонский – 383 тысячи долларов;

Подольский – 275,5 тысяч долларов;

Святошинский – 210 тысяч долларов.

На левом берегу ситуация другая. В Дарницком районе можно приобрести дом за 174 тысячи долларов, а в Деснянском – за 161 тысячу долларов.

У Днепровском районе средняя стоимость дома составляет примерно 155 тысяч долларов, и за эту сумму реально найти жилье с ремонтом и подключенными коммуникациями.

Как изменились цены на дома в Киеве?

За год частные дома в столице подорожали на 7,5%. Спрос на такой формат жилья сохраняется даже в нестабильных условиях.

В то же время в короткой перспективе рынок просел. За последний месяц средняя цена предложения снизилась на 2,27%, что свидетельствует об охлаждении спроса и изменение поведения покупателей.

К слову, покупатели чаще выбирают энергонезависимые и функциональные дома, которые можно быстро адаптировать под различные нужды, а не просто большую площадь. Это влияет на структуру спроса и формирование цен.

Какие цены в пригороде?

По данным аналитиков OLX Недвижимость, медианная цена частного дома на Киевщине в начале 2026 года достигла 118 тысяч долларов.

Самым дорогим направлением остается Обуховский район – около 275 тысяч долларов. Высокие цены также фиксируют в пригородах, приближенных к столице и с развитой инфраструктурой:

Вышгородский – около 120 тысяч долларов;

Фастовский – 117 тысяч долларов;

Бучанский – 115 тысяч долларов;

Бориспольский – 109 тысяч долларов.

Более дешевые варианты сосредоточены дальше от Киева или в менее развитых районах. В Броварском районе медианная цена составляет около 85 тысяч долларов, а в Белоцерковском – 36 тысяч долларов.

