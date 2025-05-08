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Нерухомість Аналітика ринку Не Київ чи Львів: де у квітні найвідчутніше подорожчали квартири в новобудовах
8 травня, 18:30
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Не Київ чи Львів: де у квітні найвідчутніше подорожчали квартири в новобудовах

Наталія Пристанська
Основні тези
  • У квітні найвідчутніше подорожчання вартості квадратного метра в новобудовах зафіксували в Житомирській області.
  • Є регіони, де квадрат житла навпаки подешевшав.

У квітні в частині областей зафіксували подорожчання вартості квадратного метра в новобудовах, в інших навпаки – подешевшання. Найвідчутніше ціни зросли в Житомирській області.

Про те, як за останній місяць змінилися ціни на новобудови, де квадратний метр житла найдорожчий, 24 Канал розповідає з посиланням на аналітику DIM.RIA.

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Де найвідчутніше подорожчав квадрат у новобудовах

За даними аналітиків, за квітень, якщо порівнювати з березнем, середня вартість квадратного метра найвідчутніше зросла у таких областях:

  • Житомирська – на 5%;
  • Полтавська – на 4%;
  • Одеська та Дніпропетровська – на 3%.

Натомість суттєве зниження цін зафіксували в таких областях:

  • Чернігівська та Харківська – на 5%;
  • Закарпатська – на 2%.

У річному порівнянні найсуттєвіше подешевшала нерухомість у прифронтових регіонах – на Сумщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. 


Як за місяць змінилася вартість квадрата в новобудовах / Інфографіка DIM.RIA 

Які ціни на новобудови в регіонах

Найдорожчим квадратний метр у новобудовах є у:

  • Києві – 1 369 доларів;
  • Закарпатській області – 1 115 доларів;
  • Львівській області – 1 087 доларів;
  • Дніпропетровській області – 1 085 доларів;
  • Кіровоградській області – 1 068 доларів.

Найдешевше квадрат коштує у Запорізькій та Сумській областях – 505 та 521 долар відповідно.

До слова, протягом квітня в Україні введено в експлуатацію 16 новобудов: 6 — у Львівській, 4 – у Київській, 3 – в Івано-Франківській і по 1 – у Вінницькій, Хмельницькій та Рівненській областях. Найбільше зданих новобудов серед усіх об'єктів у Рівненській (62%), Запорізькій (56%), Одеській (54%) та Волинській (52%) областях.