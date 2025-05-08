Не Київ чи Львів: де у квітні найвідчутніше подорожчали квартири в новобудовах

Про те, як за останній місяць змінилися ціни на новобудови, де квадратний метр житла найдорожчий, 24 Канал розповідає з посиланням на аналітику DIM.RIA.
Де найвідчутніше подорожчав квадрат у новобудовах
За даними аналітиків, за квітень, якщо порівнювати з березнем, середня вартість квадратного метра найвідчутніше зросла у таких областях:
- Житомирська – на 5%;
- Полтавська – на 4%;
- Одеська та Дніпропетровська – на 3%.
Натомість суттєве зниження цін зафіксували в таких областях:
- Чернігівська та Харківська – на 5%;
- Закарпатська – на 2%.
У річному порівнянні найсуттєвіше подешевшала нерухомість у прифронтових регіонах – на Сумщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині.
Як за місяць змінилася вартість квадрата в новобудовах / Інфографіка DIM.RIA
Які ціни на новобудови в регіонах
Найдорожчим квадратний метр у новобудовах є у:
- Києві – 1 369 доларів;
- Закарпатській області – 1 115 доларів;
- Львівській області – 1 087 доларів;
- Дніпропетровській області – 1 085 доларів;
- Кіровоградській області – 1 068 доларів.
Найдешевше квадрат коштує у Запорізькій та Сумській областях – 505 та 521 долар відповідно.
До слова, протягом квітня в Україні введено в експлуатацію 16 новобудов: 6 — у Львівській, 4 – у Київській, 3 – в Івано-Франківській і по 1 – у Вінницькій, Хмельницькій та Рівненській областях. Найбільше зданих новобудов серед усіх об'єктів у Рівненській (62%), Запорізькій (56%), Одеській (54%) та Волинській (52%) областях.