Ціни на житло в Одесі різняться в рази: скільки коштують квартири та оренда
- Ціни на житло в Одесі сильно варіюються в залежності від району: найдорожче житло у Приморському районі, а найдешевше - у Пересипському та Хаджибейському.
- Вартість оренди в Одесі також залежить від району, з найвищими цінами у Приморському районі, де однокімнатна квартира коштує 15 тисяч гривень, а найдешевша пропозиція оренди - 3 тисячі гривень у Хаджибейському районі.
В Одесі ціни на житло відрізняються залежно від сегмента ринку, району та формату житла. Вторинка, новобудови та оренда формують різні рівні вартості, але в усіх випадках вирішальною залишається локація.
Скільки коштує квартира в Одесі на вторинці?
Ціни на вторинному ринку Одеси помітно коливаються залежно від району та кількості кімнат, пише 24 Канал.
Найвищі показники стабільно фіксують у Приморському районі, тоді як у Пересипському та Хаджибейському житло суттєво дешевше.
За даними ЛУН, медіанна ціна однокімнатних квартир у Приморському районі становить 64,8 тисячі доларів. У Київському районі таке житло коштує близько 50 тисяч доларів, у Хаджибейському – 41,5 тисячі доларів, а в Пересипському – 31,5 тисячі доларів.
У сегменті двокімнатного житла ціни зростають, однак співвідношення між районами лишається подібним. У Приморському районі медіанна вартість сягає 86,9 тисячі доларів, у Київському – 73 тисячі доларів, у Хаджибейському – 60 тисяч доларів, а в Пересипському – 45 тисяч доларів.
Найдорожчими залишаються трикімнатні квартири. У Приморському районі – 131 тисяча доларів, у Київському – 84,2 тисячі доларів, у Хаджибейському – 64 тисячі доларів, а в Пересипському – 55 тисяч доларів.
Яка ціна квадратного метра у новобудовах Одеси?
Вартість квадратного метра у новобудовах Одеси визначається передусім класом житла. Найвищі ціни зберігаються у преміумсегменті, тоді як економклас лишається найдоступнішим.
У квітні квадратний метр преміумкласу коштує близько 77,5 тисячі гривень. У сегменті бізнес ціна тримається на рівні 59,7 тисячі гривень за квадратний метр, у комфорті – 41 тисяча гривень, а в економсегменті – близько 30,7 тисячі гривень.
Цікаво! Середня ціна за останні роки помітно зросла. Якщо у 2021 році у кітні квадратний метр коштував близько 24,6 тисячі гривень, то у 2026 році показник піднявся до 50,9 тисячі гривень.
Кількість новобудов у продажу водночас скоротилася: якщо раніше на ринку було близько 138 об'єктів, то зараз – приблизно 79.
Скільки коштує оренда в Одесі?
Ринок оренди в Одесі також демонструє значну різницю між районами, і вартість житла напряму залежить від розташування. Найвищі ціни традиційно фіксують у Приморському районі.
Середня вартість однокімнатних квартир:
- у Приморському районі – 15 тисяч гривень;
- у Хаджибейському – 9,5 тисячі гривень;
- у Київському – 9 тисяч гривень;
- у Пересипському – 6,6 тисячі гривень.
А середня вартість оренди двокімнатних квартир:
- у Приморському районі – 18 тисяч гривень;
- у Київському – 12 тисяч гривень;
- у Хаджибейському – 11 тисяч гривень;
- у Пересипському – 10 тисяч гривень.
До слова, за даними OLX Нерухомість, нині найдешевша пропозиція оренди розташована у Хаджибейському районі та коштує 3 тисячі гривень на місяць. Тоді як найдорожча – у Приморському районі за 300 тисяч гривень на місяць, що у 100 разів дорожче.
Скільки коштує оренда у столиці України?
Навесні 2026 року вартість оренди у Києві залишається стабільною попри зниження попиту. Утім, у центральних районах міста ціни поступово повзуть вгору порівняно із зимовими показниками.
Середня вартість однокімнатної квартири у Києві – близько 17 тисяч гривень. Найдорожчими залишаються центральні престижні райони з розвинутою інфраструктурою. У Печерському районі середня вартість оренди становить 39,8 тисячі гривень.