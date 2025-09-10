Укр Рус
10 вересня, 18:07
Сауна, тераса, краєвид: скільки коштує і яка всередині найдорожча квартира Івано-Франківська

Наталія Пристанська
На вторинному ринку Івано-Франківська квартири коштують у середньому від 38 до 72 тисяч доларів, залежно від кількості кімнат. Однак у місті продають і в рази дорожче житло. Наприклад, квартиру вартістю у понад пів мільйона доларів.

Чим особливе таке дороге житло в Івано-Франківську, які там умови та який вигляд має квартира, 24 Канал розповідає з посиланням на оголошення на OLX Нерухомість.

Що відомо про найдорожчу квартиру в Івано-Франківську?

Пентхаус розташований у клубному будинку з обмеженим доступом, відеонаглядом та підземним паркінгом. До помешкання входить особисте паркомісце та простора комора площею 8 квадратних метрів.

Коштує найдорожча станом на 10 вересня елітна квартира в Івано-Франківську 575 тисяч доларів.

Основні характеристики квартири:

  • Загальна площа – понад 250 квадратних метрів.
  • Є два рівні: на першому розташовані кухня-вітальня, 2 спальні, 2 санвузли, гардеробна та кабінет; на другому – спортзал, кладова, ще один санвузол із душем, електросауна з соляною стіною та вихід на терасу.
  • Наявна тераса з краєвидом на парк Шевченка, міське озеро, Карпати та центр міста. Вона облаштована альтанкою з барбекю-зоною, декоративною підсвіткою, палубною дошкою та газоном. Є всі виводи під джакузі.

Такий вигляд має елітна квартира в Івано-Франківську / Фото OLX Нерухомість

Який ремонт у помешканні?

Квартира має дизайнерський ремонт з використанням преміальних матеріалів:

  • паркетна дубова дошка та керамограніт;
  • вбудовані меблі, є побутова техніка;
  • система прихованого монтажу міжкімнатних дверей;
  • рекуперація повітря, 4 кондиціонери, підігрів підлоги на обох рівнях;
  • пожежна та охоронна сигналізація, датчики протікання води;
  • індивідуальне газове опалення, бойлер.

Особливої уваги заслуговує власна тераса, яка більше нагадує приватний дворик у центрі міста. Квартира продається з усіма меблями та технікою. Будинок зданий в експлуатацію, всі комунікації підключені.

Які ціни на квартири в Івано-Франківську?

  • У вересні 2025 року однокімнатна квартира на вторинного ринку в Івано-Франківську відповідно до даних порталу ЛУН у середньому коштує 38 тисяч доларів. За двокімнатну доведеться викласти 56 тисяч доларів, за трикімнатну – 72 тисячі доларів.

  • Ціни на помешкання продовжують рости. Експерти ринку нерухомості пояснюють це сукупністю чинників. Зокрема, дедалі більше покупців розглядають квартири як інвестицію для подальшої оренди. Одночасно зменшується кількість якісних пропозицій, а вартість будівельних матеріалів продовжує йти вгору. Не менш важливу роль відіграє й розташування: житло поблизу парків або в центральних районах суттєво переважає в ціні над об'єктами на околицях.